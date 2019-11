’Wel of geen klik hebben, is gewoon een excuus’

PSYCHOLOOG JEFFREY WIJNBERG

Als het gaat om eerste ontmoetingen, gebruiken mensen het woord ’klik’ even vaak als dat zij zich eraan ergeren. En daarom alleen al verdient dit fenomeen de aandacht. In de uitdrukking ’ik voel wel een klik’ gaat potentieel relationeel succes schuil. Tegelijkertijd is het woord omgeven door iets heel geheimzinnigs, alsof Cupido zijn magische pijlen in mensen schiet om de liefde te laten opbloeien.