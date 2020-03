Daghoroscoop 18 maart

VANDAAG JARIG

Uw financiële intuïtie is sterk, zoals al langer, en is als het ware, getraind in dat opzicht. U kunt zich dan ook veel permitteren, maar laat u daarop niet voorstaan. Naasten kunnen extreme stemmingsveranderingen tonen, waardoor u niet zult weten waar u aan toe bent. Maar u kunt er zelf ook wat van.

RAM

Het kan een moeizame, uitdagende dag worden. Tijdelijke twijfel aan uzelf zou uw vooruitgang kunnen stagneren. Neem uzelf niet te serieus en trek u een eventuele tegenslag niet al te zeer aan; flinke mensen zijn daartegen opgewassen.

STIER

Economische zekerheid wordt van steeds groter belang. Een geschikte dag om financiële problemen op te lossen; betaal schulden en controleer uw uitgaven. U zult zich beter voelen als dit soort zaken zijn afgehandeld.

TWEELINGEN

U kunt te maken krijgen met bureaucratie en overdreven eisen van hooggeplaatste figuren. Zelfs als u de vriendelijkheid zelve bent, kan dat u te veel worden. Schuif privéplannen terzijde en geef gehoor aan verplichtingen.

KREEFT

Let op details in uw dagelijks werk en als u anderen assisteert. Ga niet voorbij aan kleinigheden die onbelangrijk lijken maar in importantie kunnen toenemen. Blijf fysiek actief en houdt u aan uw dieet. In de liefde hebt u niet te klagen.

LEEUW

Geen geschikte dag om met iets nieuws te beginnen nu de kans bestaat dat u om de tuin wordt geleid. Blijf ver van illegale activiteiten en vertel geen leugens, want u kunt worden betrapt. Voel u niet zo snel beledigd.

MAAGD

Het kan een moeizame dag worden met intolerantie en ongeduld in de atmosfeer. Ga voorzichtig om met de mensen die u liefhebt anders zult u excuses moeten aanbieden. Laat u niet dwingen tot het nemen van een snel besluit.

WEEGSCHAAL

Vertrouwen op de vaardigheden van anderen kan vandaag een vergissing zijn. Degenen die voor u aan de slag zijn, lijken aan andere dingen dan hun werk te denken; houd een oogje in het zeil en wijs op gemaakte afspraken.

SCHORPIOEN

Emoties en geldkwesties lijken aan de orde van de dag. Financiële stabiliteit is belangrijk voor uw emotionele balans. Pas prioriteiten aan de hoogte van uw inkomen aan; betaal schulden en incasseer waar u recht op hebt.

BOOGSCHUTTER

Maak kleine projecten af die zijn blijven liggen en voor stress zorgen. Als dat is gebeurd kunt u even op uw lauweren rusten. Steek uw handen uit naar mensen die in nood verkeren, dan doen zij hetzelfde als u hulp nodig hebt.

STEENBOK

En afspraak krijgt een moeizaam verloop als u er boos aan begint. Een relatie in stand houden eist meer toewijding dan sprookjes ons willen doen geloven. Tracht samen te overleven en sterker te worden, dan komt u alles te boven.

WATERMAN

Woede in de hand houden vereist tolerantie maar het opkroppen van gevoelens is niet goed voor u. Ontplof niet buitenshuis als uw emoties de overhand krijgen. Doe kalm aan. Doet u zwaar fysiek werk dan kan uw energie tanen.

VISSEN

Pak een moeilijke situatie met zijden handschoenen aan en verlies nooit uw waardigheid als u met veeleisende autoriteiten te maken krijgt. Speel het spel mee als u uw doel wilt bereiken. Blijf immuun voor provocaties en blijf cool.