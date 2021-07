Is een boete van 100 euro voor het delen van alcohol met minderjarigen terecht?

Hoewel het voor kroegbazen en supermarkten al strafbaar was alcohol te verkopen aan minderjarigen, was dit tot vandaag niet het geval voor ouders. Andersom waren minderjarigen die een alcoholische drank aannamen van volwassenen wel al strafbaar. Tieners van 16 en 17 jaar riskeren een boete van 100 euro, jongere tieners een boete van 50 euro.

Volgens staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn & Sport) drinken nog te veel tieners jonger dan 18 alcohol, zo valt te lezen in het persbericht van Rijksoverheid. Ruim 46% van de 12 tot en met 16-jarigen dronk wel eens alcohol en 1 op de 6 volwassen Nederlanders zou wel eens alcohol kopen waarvan ze weten dat het door een minderjarige gedronken wordt, aldus de staatssecretaris naar aanleiding van een peiling in opdracht van het VWS.

Blokhuis benadrukt dat het drinken van alcohol ongezond is voor jongeren onder de 18 en dat de wet er niet is om de schatkist te spekken, maar om de gezondheid van tieners te waarborgen.

Wet terecht, of betutteling?

Door de wetswijziging is het delen van een biertje met je minderjarige kind in het openbaar strafbaar geworden. Vanaf vandaag is het dus illegaal je zoon of dochter een slok mee te laten drinken. Sommige ouders zouden hun kind wellicht al mondjesmaat willen laten wennen aan het drinken van alcohol, maar door de nieuwe wet is dit, in ieder geval in het openbaar, niet meer mogelijk.

De meningen over de wetswijziging op Twitter zijn verdeeld. Sommigen noemen de bemoeienis van de overheid ‘betutteling’. Volgens onderstaande twitteraar is het de taak van de ouders om toe te zien op het alcoholgebruik van hun kinderen.

