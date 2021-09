Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Ester (48): ’In mijn huid komt geen spuit’

Door Mariëlle Wisse Kopieer naar clipboard

Ester: „Mijn buik mag nog wel wat platter als ik naar deze foto kijk. Twee jaar geleden ben ik 16 kilo afgevallen en die buik strak trainen is een flinke klus.” Ⓒ Stef Nagel

Onze populaire rubriek ’Blootgeven’ is weer terug van weggeweest. Elke week hult een VROUW-lezeres zich in lingerie en geeft zich - bijna - bloot. Deze week Ester Stuurman (48). Ze is 1.73 meter, weegt 66 kilo en draagt maat 38. Ze heeft twee kinderen (24 en 21) en werkt in de KLM Crown Lounge op Schiphol.