’Katja gaat naakt voor de clicks en hé, waarom ook niet?’

„Het algoritme van Instagram is blijkbaar zo’n pain in the ass, dat het enige redmiddel nog is om letterlijk in je blote gat op social media te gaan staan. Katja Schuurman was in ieder geval niet van plan te wachten tot het probleem zichzelf oplost en plaatste daarom een au naturel kiekje van zichzelf op het net. Ze stond natuurlijk al in vol ornaat en op posterformaat in Playboy, dus waarom ook niet?

Eerlijk, als ik eruit zag als Katja, zou ik waarschijnlijk elke dag dit soort foto’s delen op social media. Tot al mijn volgers zó moe van mij en mijn naaktheid werden dat ze me ontvolgden. De beste vrouw loopt al 47 jaar rond op deze aardbol en meine gute, wat een prachtlijf heeft ze. Ik zou al mijn glorie blijven delen tot Instagram zélf me beu is. Ik zeg trouwens bewust niet ‘als ik er zo uitzag op haar leeftijd’, want ik ben elf jaar jonger en de goede conservering blijft bij mij op dat vlak toch een beetje uit.

Op het platform is een bloedmooie foto met een net zo bloedmooie Katja te zien, waarop ze als een soort godin uit het water herrijst in een poging haar aantal volgers ook wat te doen rijzen. Als onderschrift deelt ze ‘Mijn aantal volgers blijft al een poosje zo steken, dus bij wijze van sociaal experiment; benieuwd of dit helpt.’ Nicolette Kluijver ziet ook wel wat in de methode van Katja en wil graag op de hoogte blijven van de uitkomst van dit diepgravende onderzoek. Wat ik snap, want dat zou reuze lucratief zijn.

Op het moment van schrijven heeft La Schuurman trouwens een schamele 467 duizend volgers. Iets waarvan ik met mijn achterban van 1360 al behoorlijk onder de indruk ben. Maar of de volgers zich alleen maar optellen? Dat is een beetje de vraag, want ondertussen zijn er ook wat teerhartige mensen flink van slag.

‘Wat voor voorbeeld geef je je kinderen?’, schrijft iemand. Nou, een heel duidelijk voorbeeld lijkt me. Als je als moeder van 47 jaar met je blote tetten op Instagram wil staan voor welk doel dan ook, dan kan en mag dat gewoon in ons land. Daar hoef je geen verantwoording voor af te leggen aan wie dan ook. Ook de media zijn van slag. De één verdenkt Katja ervan Instagram te verwarren met OnlyFans, de ander noemt het een Britney Spears-achtige schreeuw om aandacht. Ik moet de eerste klacht nog horen over een man die met ontblote torso op Instagram staat en wat voor invloed dat op zijn kinderen heeft. Maar dat is weer een ander verhaal.

Komaan mensen. Waarom zo serieus? Waarom zo zuur? M’n broek zakt er heel toepasselijk gewoon een beetje van af. Katja is een volwassen vrouw met een prachtig volwassen lichaam. Haar Instagram is een businessmodel. Ze gaat zelfs met de billen bloot (sorry, die kon ik niet laten) door haar experiment eerlijk te delen. Als je inzoomt op de foto, dan is er níks te zien. Sterker nog: als dat zo zou zijn, dan past Instagram zelf meteen censuur toe. En de laatste keer dat ik het checkte deed ze met dit kiekje geen mens kwaad.

Ik ben Katja zelf trouwens wel meteen gaan volgen, omdat ik niet kan wáchten op de uitslag van dit experiment. Die ene volger is dus in ieder geval alvast gelukt. En nu niet op mijn Instagram kijken of ik toevallig ook een blote poging doe om meer volgers te krijgen, want zo stoer als Katja ben ik nou ook weer niet.”

