Hoe ’wijs’ ga jij op reis?

De kogel is door de kerk: vanaf 15 juni is het toegestaan om je zomervakantie in het buitenland te vieren. Naar welke landen je kan toegaan is nog niet al te duidelijk, gezien landen op eigen tempo aan het beslissen zijn hoe om te gaan met toeristen. Het belangrijkste criterium voor het kiezen van het land van bestemming is volgens Rutte dat de gezondheidsrisico’s van het betreffende land vergelijkbaar zijn met ons eigen land. Daarom wordt reizen buiten Europa sterk afgeraden.

Rutte benadrukte in zijn persconferentie dat na deze coronatijd het logisch is dat mensen uitkijken naar een tripje naar het buitenland. Ondanks dat er in deze nieuwe fase de vrijheid bestaat om voor zo’n reis naar het buitenland te kiezen, stelt de premier toch dat er niet lichtzinnig over gedacht moet worden en alertheid belangrijk blijft.

Hij noemde hierbij dat het de bedoeling is dat, indien mogelijk, er zoveel mogelijk buiten de drukke periode gereisd moest worden. Daarnaast geeft hij aan dat het een onzekere situatie blijft, die elke week kan veranderen. Hierdoor is een tripje naar het buitenland mogelijk een enkeltje. De premiers exacte woorden waren: „Ga wijs op reis. De zomer van 2020 wordt er één van ontspannen, maar niet verslappen.”

Praat mee

