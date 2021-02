De leukste kinderfilms voor in de krokusvakantie

Kinderfilms Netflix

De reis van Xico, vanaf 6 jaar

In deze kinderfilm gaan een meisje, een hond en haar beste vriend op weg om een berg te redden van een op goud belust bedrijf. Maar de oplossing ligt onder haar neus: bij haar hondje Xico. De kinderfilm is van oorsprong Mexicaans, maar uiteraard kun je de gesproken taal aanpassen.

De reis van Xico trailer:

Kinderfilm We can be heroes, vanaf 6 jaar

Herinner jij je Sky Kids nog? We can be heroes kun je zien als een nieuwere versie van die populaire kinderfilm. Nadat buitenaardse vijanden de superhelden van de aarde hebben ontvoerd, moeten hun kinderen onderduiken. Daar zijn de superkinderen het niet mee eens: ze willen hun ouders redden! Maar dat kan alleen door hun superkrachten te gebruiken - en die moeten ze dan eerst leren beheersen...

We can be heroes trailer:

Bekijk ook: Deze nieuwe films moet je zien in januari 2021

Animals on the loose, a you vs. wild movie, vanaf 9 jaar

Zet je deze kinderfilm op, dan weet je zeker dat je een tijdje geen omkijken naar ze hebt. Zorg er wel even voor dat de batterijen van de afstandsbediening nog genoeg power hebben, want Animals on the loose, a you vs. wild movie is een interactieve kinderfilm. Als wilde dieren ontsnappen uit een reservaat, moeten Bear Grylls en jouw kind ze opsporen en hun beschermde leefgebied veiligstellen. Maar kijk uit: voor je het weet zit je er zelf ook helemaal in!

Animals on the loose, a you vs. wild movie trailer:

Nederlandse kinderfilms

Kinderfilm De piraten van hiernaast, vanaf 6 jaar

Een spannende kinderfilm voor jongens en meiden vanaf 6 jaar. Op een dag hoort Michiel een hoop kabaal buiten. Als hij gaat kijken, gelooft hij zijn ogen niet: naast hun huis verrijst een houten bouwwerk dat nog het meest op een schip lijkt. Maar dat is nog niet eens het vreemdste. Zijn nieuwe buren zijn namelijk piraten! Deze kinderfilm is te zien op Netflix.

De piraten van hiernaast trailer:

Jackie en Oopjen

Jackie komt bijna dagelijks in het museum waar haar moeder werkt. Op een avond ontdekt ze dat een vrouw, Oopjen, uit een beroemd schilderij uit de Gouden Eeuw is gestapt. De vrouw blijkt totaal niet opgewassen te zijn tegen de moderne tijd en Jackie besluit haar te helpen. Tegelijkertijd moeten ze zien te ontdekken hoe ze Oopjen terug in het schilderij kunnen krijgen. Deze kinderfilm is te zien op Pathe Thuis.

Jackie en Oopjen trailer:

Kinderfilms in de bioscoop

Fysiek naar de bioscoop gaan om je samen je kleine te vergapen aan de nieuwste kinderfilms, gaat helaas nog niet. Maar dat betekent niet dat je het thuis niet net zo leuk - of misschien nog wel leuker - kunt maken. Wees creatief en maak er echt een indoor uitje van. Bouw een tent in de woonkamer, leg wat matrassen op de vloer, gooi de gordijnen dicht en pop je eigen popcorn. Daar kan geen bioscoop tegenop!

Meer films?

In het verleden schreven we ook over romantische films en een kijklijst met de nieuwste films in februari.