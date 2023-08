Ilona (32): ’Dit lichaam hoort ook op het strand of in een kermisattractie’

Voel jij je zo jong/oud als je bent?

„Ja zeker, ik mag er zijn zoals ik ben. Toen ik vijfentwintig jaar werd, had ik veel meer moeite met ouder worden. Ik had het gevoel dat ik mij moest ontdoen van al mijn ’jeugdigheid’. Mijn piercings gingen eruit en mijn haar werd een tint donkerder geverfd. Je wilt toch je leven op de rit hebben voordat je de dertig bent gepasseerd. Gelukkig heb ik deze gedachte inmiddels kunnen loslaten. Waarom zou je zoveel met leeftijd bezig zijn? Het is enkel een getal.”

Heb je een beautygeheim?

„Een van mijn vaste rituelen is dat ik elke dag de klassieke Nivea crème gebruik. Na het douchen, gebruik ik altijd de blauwe pot. Wanneer ik niet uit de douche kom, ga ik voor de witte variant, die is namelijk minder vet. Mijn oma heeft dit ook altijd gedaan en die had tot aan haar overlijden een hele gave huid. Hopelijk zal het bij mij ook z’n vruchten afwerpen!”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Meestal iets jonger, zo rond de 25 à 26 jaar. Toevallig werd ik laatst rond de 21 à 22 jaar geschat, maar dat is echt uitzonderlijk. Ik moet zeggen dat ik dat ook niet zo goed vind passen. Natuurlijk is het leuk als mensen denken dat je jonger bent, maar 21 jaar is toch wel erg jong.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn blauwe ogen en blonde haar. Met mijn haar mag ik echt in m’n handjes knijpen. Het is heel dik en eigenlijk hoef ik er ook nooit iets aan te doen. Het zit altijd goed.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik heb een haat-liefdeverhouding met mijn postuur. Na misschien wel honderd verschillende afvalpogingen heb ik besloten mezelf te accepteren zoals ik ben. Meestal lukt dit aardig. Zestig procent van de tijd ben ik blij met mijn figuur, maar de overige veertig procent kan ik heel onzeker zijn. Wanneer ik op vliegvakantie ga of een kermisattractie in stap, vraag ik mezelf altijd af: passen mijn billen hier wel in? Je schaamt je toch als je te breed bent voor een stoel of attractie. Desondanks probeer ik dit niet uit te stralen. Volle vrouwen zijn namelijk ook ontzettend mooi! Na mijn zwangerschap ben ik daar alleen nog maar meer in gaan geloven. Ik genoot zo van die dikke buik en het getrappel. Ik voelde me mooier dan ooit! Gelukkig weet ik dit gevoel ook na de bevalling vast te houden. Word ik toch onzeker? Dan probeer ik mezelf moed in te praten met mooie spreuken, ook wel affirmaties genoemd. Ik mag er zijn. Dit lichaam hoort ook op het strand of in een kermisattractie!”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Qua uiterlijk krijg ik de meeste complimenten over mijn felblauwe ogen. Maar eigenlijk ben ik vooral trots op wie ik ben als persoon. Wat ik vaak te horen krijg, is dat mensen het knap vinden dat ik mezelf durf uit te spreken. Ook als mijn mening afwijkend is van de norm. Hiernaast ben ik niet bang om de leiding te nemen. Als niemand opstaat, zal ik vaak degene zijn die het woord neemt. Mensen weten dat te waarderen.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Zeker, ik heb net mijn mbo-opleiding afgerond en ben bezig met mijn bachelor. Ik ben net moeder geworden en geniet daar enorm van. Via mijn Instagram probeer ik andere plussize (zwangere) vrouwen en mama’s te laten zien dat ze niet alleen zijn en dat ze voor zichzelf mogen opkomen. In de toekomst hoop ik nog meer vrouwen te bereiken, maar verder heb ik weinig te wensen over!

Heb je een levensles?

„Kijk niet te veel naar wat je niet hebt, maar probeer je te focussen op wat je wel hebt. Als we in de spiegel kijken, vinden we altijd wel iets wat we zouden willen veranderen. Dit geldt ook voor het leven dat we leiden. Probeer je op jezelf te focussen en onthoud: appels zijn niet met peren te vergelijken. Wees gelukkig met wie je bent!”