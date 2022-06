’Kun je me even op komen halen? Mama heeft iets te veel gedronken’

In alle opzichten vind ik het heerlijk om een grote zoon te hebben. Zijn was doe ik met liefde voor hem (hij studeert en komt in de weekends thuis), maar verder merk ik aan alles dat hij kind-af is. Hij is hartstikke volwassen aan het worden. Misschien wel volwassener dan ik...

Mijn zoon was ooit een lastige peuter. Luisteren vond hij maar niks. In de supermarkt kreeg hij altijd e-nor-me woedeaanvallen: snoep wilde hij, of chips. Ik probeerde dat allemaal pedagogisch verantwoord aan te pakken, maar waarschijnlijk straalde ik alleen maar wanhoop uit (vind je het gek, als dat drie keer in de week gebeurt).

Als schoolkind werd hij een stuk makkelijker. Dat wil zeggen: minder dwars. Wél wild. De peuterpuberteit ging naadloos over in de ’brekebenenfase’, gekenmerkt door ongelukjes en ongelukken.

Stok tussen de spaken

We zaten regelmatig op de eerste hulp. Hij liep een hersenschudding op omdat hij met een vriendje uitprobeerde wat er zou gebeuren als je met volle vaart fietst en vervolgens een stok tussen de spaken steekt. Hij brak zijn sleutelbeen bij een verkeerde manoeuvre op het klimrek op school. Verbrandde zijn hand bij het afsteken van vuurwerk.

Casanova

Ik hield mijn hart vast voor de puberteit, maar eigenlijk viel dat mee. Natuurlijk hadden we discussies over zijn schoolprestaties. Hij bleef zelfs een keer zitten. Ik heb ook veel gesprekken met hem moeten voeren over zijn Casanova-gedrag: hij vond het maar wat mooi dat hij meisjes kon ’krijgen’ en we moesten hem echt leren dat je geen harten mag breken.

Maatschappelijk betrokken

Maar verder zag ik in die periode vooral dat hij aan het uitgroeien was tot een leuke kerel. De serieuze trekjes die hij als kind al had, groeiden met hem mee. Hij werd zich bewuster van alles dat speelt in de maatschappij en ging af en toe zelfs collecteren. Hij maakte zich druk over armoede in Nederland. De lieverd.

Dat het met hem zo goed ging, maakte dat ik me steeds meer ging ontspannen. Ik kreeg meer tijd voor mezelf, pakte wat hobby’s op, ging ook weer eens naar de bioscoop met mijn man (fantastisch, een kind dat thuisblijft zonder dat je oppas in hoeft te schakelen).

Lang leve de lol

En nog steeds zit ik een beetje in die lang-leve-de-lol-fase. Nu mijn zoon is gaan studeren en op kamers woont (niet ver bij ons vandaan) ben ik iets minder gaan werken en wil ik plezier maken.

Uitgaan met vriendinnen, dat doe ik ook weer. Dat was járen gelden. Lekker even los. Misschien komt het daardoor dat ik laatst op een mooie zomeravond een stap te ver ben gegaan. Een wijntje, nog een voor de gezelligheid, dat werden er drie en daarna misschien nog wel een. Nou ja, dan ben ik dus teut.

Lekker hip en progressief

Gelukkig had ik nog een beetje gezond verstand over: het leek me niet verstandig om zo in de auto te gaan zitten. En natuurlijk had ik ook een taxi kunnen bellen, maar het leek me ineens heel gezellig om mijn zoon te bellen. Dan kon hij mij naar huis brengen. Tenslotte heb ik hem vroeger vaak genoeg van feestjes naar huis gereden. Lekker hip en progressief: de rollen omgedraaid.

Het was een uur of 2.00 en hij nam slaperig op. „Ben je niet lekker aan het feesten?”, riep ik nog. Hij mompelde iets over tentamens. „Zeg, mama heeft een beetje te veel gedronken. Zou het nou niet leuk zijn als jij míj eens veilig thuis zou brengen?”, toeterde ik boven het terraslawaai uit.

Preek

„Maa-haa-aam”, antwoordde hij langgerekt, precies zoals hij deed toen hij nog een puber was en zich voor me schaamde. Maar hij kwam. Een half uurtje later stond hij daar, zijn haar in de war en zwetend van zijn fietstocht naar de stad.

Hij rolde met zijn ogen toen ik bijna struikelde bij het verlaten van het terras en gaf me een zetje mijn auto in.

Ontnuchteren

Terwijl hij me naar huis reed, gaf hij mij een preek – hij, de zoon, de eigenwijze peuter, het brekebeentje dat hij daarna werd, de bij vlagen muitende puber. Hij sprak over je grenzen kennen zei geloof ik zelfs iets over ’nadenken over je acties’. Ik voelde me ter plekke ontnuchteren.

Zucht. Wat is hij al volwassen.

Nu ik nog.

