Wie houdt zich nog wél aan alle coronamaatregelen?

Toen corona vorig jaar uitbrak, zag ik naast de lockdown, het thuisonderwijs en de bizarre stress voor ondernemers ook mooie dingen. Meer tijd voor elkaar. Fantastisch lieve initiatieven van medemenselijkheid. Het volk leek potverdorie wel nader tot elkaar te komen, eensgezind en hand en hand tegen een virus waar we allemaal tegen 'vochten'. Dat was nog niets anders zo gelukt. Ach, het was ook van korte duur.

Wat we willen

Het nieuwe is er inmiddels vanaf, we zijn het virus écht zat. We willen weer tongen in overvolle kroegen en op hutje-mutje-terrassen verplicht luisteren naar gesprekken van de tafel naast ons. We willen weer eindeloos vergaderen met collega's die geen punt achter hun zin kunnen zetten en in andermans zweetgeur de downward facing dog of 450 squads doen. We snakken naar waxinelichthouders kopen in een drukbezochte Action en we zouden zelfs weer eens in een Dixie willen plassen – als het maar op een festivalterrein is.

We zijn ontevreden en terecht. Dit is gewoon niet hoe het leven bedoeld is. We hebben onze zolders en kledingkasten al tien keer opgeruimd en de eraf getrainde coronakilo's er ook allemaal alweer vier keer aan gegeten. We kennen ieder bos van binnen en van buiten en we hebben ook al minstens drie coronapuppy's of -kittens in huis. Het gros van ons wil een prik en snel ook en dan weer luid en aangeschoten gillen vanuit die kroonluchters of met honderd man het gouden huwelijksfeest van opa en oma vieren.

Lekker afgeven

Ontevreden mensen gaan zeuren, dat is een heel natuurlijk fenomeen. Wat dat betreft kunnen we gerust ademhalen; die functie in ons brein werkt nog prima. En steeds weer zoeken we een andere groep om onze pijlen op te richten. Eerst waren het de jongeren, die toch samen kwamen, de egoïsten. Toen de oude mensen, die overduidelijk al met één been in het graf tóch met het mondkapje onder hun neus op de al zo drukke zaterdagochtend de gangpaden van de supermarkten lieten dichtslibben.

Daarna waren we kwaad op de veelal bloedmooie yogamoeders, die met peperdure draagzakken en onbegrijpelijke spirituele instagramcaptions al borstvoedend voor hun getraumatiseerde kinderen opkwamen. Toen hebben we nog even een paar weken lekker kunnen afgeven op een ieder waar je NIET op zou stemmen. En afgelopen weekend was het weer heerlijk zeuren over de demonstranten in Amsterdam, want die moeten écht met z'n allen op een eiland om elkaar daar eens een paar maanden lekker in het gezicht te niezen.

Briesend van woede

Ik doe eraan mee. Ik ben het ook zo zat dat ik soms echt moet zoeken naar de functie in mijn gezicht waarmee mijn mondhoeken weer omhoog krullen. Die negativiteit vreet echter alleen maar energie en je koopt er niks voor. Nu ook weer de ophef rondom burgemeester Aboutaleb.

Het noemen van Ramadan en avondklok in één zin geeft weer voldoende aanleiding om de hele moslimgemeenschap briesend van woede in een hoek te zetten. Maar leest iemand ook de talloze berichten van moslims voor wie die avondklok helemaal niet een uur later hoeft? Die twitteren dat ze zich ook tijdens Ramadan aan de regels gaan houden? Nee, dát is niet boeiend natuurlijk.

24/7 aan de regels

Als jij je woede maar kunt ventileren, want het lucht zo lekker op. Maar hey; houdt ook maar iemand zich daadwerkelijk 24 uur per dag perfect aan alle regels? Ik kan het verkeerd hebben, maar dat doet vrijwel niemand, al dan niet onbewust. We pakken na 21.00 uur gewoon een taxi om een Tinderdate te bereiken en de hond uitlaten doen we weer probleemloos zonder hond. Gisteren nog stond er hier ineens overdag vier man bezoek in mijn woonkamer. Had ik die buiten een nummertje moeten laten trekken? Ja, we hielden afstand, maar deze spontane bijeenkomst was natuurlijk niet zoals het hoort. Toch liet ik 'm wel doorgaan.

De cijfers lopen op en het gemopper neemt iedere dag toe. Dan kan de zon nog zo hard gaan schijnen de komende dagen, als we van Rutte niet heel snel op een terras mogen zitten, mag hij die zon net zo goed met een strik eromheen bij zich houden. Het is zaak dat er tempo wordt gedraaid met vaccineren, die roep wordt steeds luider. Schakel dat leger in. Ga dag én nacht vaccineren. Doe iets om te voorkomen dat we steeds meer een hekel aan elkaar beginnen te krijgen. De rek is eruit.