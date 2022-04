Je hond vega(n) voeden, is dat wel zo’n goed idee?

„Het volgen van een plantaardig dieet is voor sommige huisdieren goed, voor andere huisdieren minder. Knaagdieren, bijvoorbeeld cavia’s en konijnen, zijn herbivoren en eten vooral plantaardig materiaal. Daarom is het voor deze dieren geen probleem ze plantaardig op te voeden.

Katten

Bij katten ligt dit iets anders. De kat is echt een strikt carnivoor, wat wil zeggen dat het dieet van een kat minimaal voor een deel uit dierlijk materiaal moet bestaan, omdat hier voedingsstoffen in voorkomen die het lichaam van de kat niet zelf kan aanmaken, bijvoorbeeld het dierlijk vitamine A.

Waar honden het stofje beta-caroteen, dat bijvoorbeeld in wortels en bladgroente zit, kunnen omzetten in vitamine A, kunnen katten dit niet. Om deze voedingsstof binnen te krijgen moet een kat dus echt dierlijk materiaal eten.

Honden

Los van het ethische vraagstuk, kun je een hond prima plantaardig opvoeden, omdat het dier de voedingsstoffen uit plantaardig materiaal om kan zetten in de stoffen die hij of zij nodig heeft. Dit komt doordat de hond in de loop der tijd samen is gaan leven met de mens en met de mens mee is gaan eten, bijvoorbeeld toen er nog geen hondenbrokken bestonden. Hierdoor is een hond veel flexibeler dan een kat wat betreft de voeding.

Schadelijke gevolgen

Een kat moet dus dierlijke stoffen binnenkrijgen. Als een kat langdurig een tekort aan deze stoffen heeft, kan dit schadelijke gevolgen hebben voor het dier. Ten eerste is het zo dat de zuurtegraad van de urine omhoog gaat wanneer katten veel planten eten. Hierdoor wordt de kat gevoelig voor het ontwikkelen van blaasstenen.

Daarnaast is de dierlijke voedingsstof taurine heel belangrijk voor de kat. Honden kunnen deze voedingsstof zelf aanmaken, maar een vegetarisch dieet bij katten levert een tekort aan taurine op. Hierdoor kunnen ze hart- en zichtproblemen ontwikkelen.

Deze schadelijke effecten zijn soms moeilijk te signaleren, omdat je ze aan de buitenkant niet kunt zien. Hartproblemen door een tekort aan taurine kunnen worden herkend aan vermoeidheid en flauwtes. Gevolgen als bloedarmoede zijn lastiger te herkennen. Een kat kan dus lang rondlopen met klachten voordat het lichaam aangeeft dat het niet verder kan.

Voorzichtig

Tegenwoordig is er wel vraag naar vegetarisch kattenvoedsel en dit wordt dan ook geproduceerd. Soms worden hier synthetische toevoegingen bij gedaan, zodat de kat toch dierlijke stoffen binnenkrijgt. Maar er is wetenschappelijk gezien nog niet veel bekend over of dit wel gezond is voor je kat.

Op dit moment ben ik nog geen vegetarische voeding tegengekomen waarin ik 100% vertrouwen heb. Ik zou daarom heel voorzichtig zijn met dit soort voedsel en zou voor een kat geen volledig plantaardig dieet adviseren.

Kijk goed naar je huisdier

We kunnen onderscheid maken tussen het vegetarisch of veganistisch opvoeden van je huisdier. Bij een vegetarisch dieet mag het dier nog wel dierlijke producten als eieren en melk, bij een veganistisch dieet eet het dier alleen maar plantaardige materialen.

Als je het als katteneigenaar belangrijk vindt dat je kat geen ander dier eet, zou ik daarom adviseren te kijken naar welke dierlijke producten je kat nog wel kan eten. Zo krijgt je kat toch belangrijke voedingsstoffen binnen. Voor honden is een plantaardig dieet dus niet zo’n probleem. Ik zou mensen willen adviseren om te kijken naar hun dier en waar hij goed op reageert: hoe is de ontlasting, is hij actief, eet hij graag de voeding en zit hij goed in zijn vel. Zo kun je analyseren welk dieet goed werkt.”

Onderzoek

Een nieuwe publicatie in wetenschappelijk tijdschrift Plos One laat zien dat honden die veganistisch eten minder vaak ziek zijn en minder vaak medicatie nodig hebben.

Onderzoekers vergeleken bij meer dan 2500 honden de gezondheidsresultaten bij drie verschillende diëten. Het betrof een dieet op basis van conventioneel hondenvoer, een dieet op basis van rauw vlees, en een dieet op basis van veganistisch hondenvoer.

Bij conventioneel voer leed 49% van de onderzochte honden aan gezondheidsstoornissen. Bij de honden binnen de onderzoeksgroep die rauw vlees aten was dit percentage 43% en bij 36% van de deelnemende honden die veganistisch voer aten.

Wel werd de kanttekening gemaakt dat het vegan dieet volledig moet zijn qua voedingswaarde.