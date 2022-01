’Ik ben aangekomen en weet niet meer wat mij leuk staat...’

„Ik snap je maar al te goed. Twintig kilo is niet niks en dat betekent dat je inderdaad beter een andere kledingstijl kunt kiezen waardoor alles jou direct beter staat. En verlies ook de voordelen niet uit het oog, zoals de iets mooier gevormde benen en geen puntknieën meer zoals je zelf aangeeft. Nu de nadruk ligt op de buik die je graag wilt verhullen, zul je daarmee aan de slag moeten.

Het is inderdaad lastig om in winkels ineens naar een totaal andere stijl op zoek te moeten gaan. Daarbij klopt het dat mensen, die soms nog iets steviger zijn, ook naar strakkere kleding grijpen, maar ik las in je brief dat je dat niet wil. En een ’hobbezak’ is ook weer niet wat je zoekt. Desondanks kan een nieuwe stijl ook verrassend werken, dus er is ook hoop. Als je eenmaal weet wat jou goed staat, zul je ook vanzelf weer kunnen genieten van het shoppen.

Rondere buik

Jij hebt nu zogezegd een appelpostuur, terwijl je altijd een recht figuur hebt gehad. Dat is dus even wennen. Een appelfiguur is niet erg geliefd onder vrouwen en dat is niet helemaal terecht, omdat er best wat pluspunten te noemen zijn. Afleiden is de beste manier en daar zijn best wel wat trucs voor. Het is eigenlijk een kwestie van de sterke punten accentueren en de zwakkere punten verdoezelen.

Typerend voor een appelvormig figuur is dat het gewicht vooral rondom de buik zit, maar dat de benen, enkels en billen slank zijn. Veel vrouwen veranderen overigens naar dit model als ze wat ouder worden of in de overgang zitten. Door een wat rondere buik wordt de taille minder zichtbaar, dus een riem dragen is geen goede optie meer. Wil je dat toch per se? Kies dan voor een riem in dezelfde kleur als de jurk, zodat het geheel niet breekt.

A-lijn

Leg de aandacht op de benen, schouders, borsten en hals, en de buik valt al een stuk minder op. Jurken dragen is ook prima, zolang ze maar een A-lijn hebben en dus wijder uitlopen vanaf de borstlijn. Soepel vallende materialen zijn belangrijk; zo krijgt kleding niet de kans om op de buik te ’blijven’ hangen. Draag liever geen hooggesloten blouses of coltruien, want dat oogt gedrongen. Een V-hals, boothals of een ronde hals is een stuk beter!

Een open gedragen jasje of colbert maakt ook slanker en kan dus goed gedragen worden over een top, blouse en zelfs een jurk. Voor het kiezen van de juiste badkleding geldt: bij een bikini is een slip met een verhoogde taille een goed plan, omdat de buik op die manier minder zichtbaar is. Bij een badpak is kiezen voor een hoog uitgesneden model bij de benen slim: die lijken daardoor een stuk langer.

Tuniek

Kleding over de broek dragen was voor jou nooit een optie, maar nu dus wel. Dat betekent dat je dus ook zou kunnen wennen aan een leuke A-lijn tuniek over een broek, een beetje in een hippiestijl. Je kunt dat geheel ook opleuken met een opvallende ketting die daarbij past, dat geeft ook direct lengte en oogt slanker, net als een dieper decolleté, en een mooie print of een effen tuniek met een mooi werkje erin.

Omdat jij zelf wat slankere benen hebt, kun je dat ook uitbuiten. In dat geval kies je bijvoorbeeld voor een effen tuniek of een blouse in A-lijn in een mooie kleur (al dan niet met een werkje) en draag je daaronder een legging of een strakke jeans of een leren of skai broek.

Een andere optie is een rechte broek, bijvoorbeeld in een printje. Dat mag best opvallend zijn! Denk aan een dierenprint (zebra, panter, tijger) of een polkadot, bloemenprint, bladenprint of een mooie ruit of paisleyprint. De gekleurde bovenkant is uiteraard afgestemd op de kleuren van de broek, zodat het geheel perfect bij elkaar past. Een bijpassende tas, sieraden en schoenen maken het geheel af.

Blikvangers

Het leuke is dat zo’n set zo opvalt als totaal, dat niemand meer kijkt naar je buik waaraan je jezelf zo ergert. En om even te wennen, is het ook mogelijk om eerst voor zwart of donkerblauw te kiezen voor de bovenkant - deze kleuren zijn sowieso al verhullend en komen vaak ook weer terug in de broek.

Een paar stoere boots, sleehakken of enkellaarsjes met een hak maken optisch direct langer, waardoor ook de blik op de buik vervaagt. Schoenen mogen ook best blikvangers zijn qua kleur, materiaal of dessin, want ook dan gaat de aandacht naar de onderkant van je lichaam.

Blijft vooral experimenteren. Ga naar een winkel waar je vaker komt en waar je een klik hebt met de verkoopster die je advies kan geven. Lukt dat niet? Dan kun je ook in je eigen veilige omgeving thuis naar hartenlust passen. Bestel online een flinke voorraad en neem een paar uurtjes de tijd, eventueel met een goede vriendin, om een en ander door te passen en met elkaar te combineren, al passend voor een grote spiegel. Binnen no time zul je zien waar jij je prettig in voelt en wat je ook nog eens heel goed staat!”

OPROEP!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kim’s Kwestie.