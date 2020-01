Ⓒ Phildar

Het is je waarschijnlijk niet ontgaan: we gaan weer breien! In VROUW magazine nummer 6 (Zaterdag 1 februari bij De Telegraaf) laten we de mooiste truien met v-hals zien en hier delen we de bijbehorende breipatronen! Dus pak je pennen, verzamel je bolletjes wol, print deze pdf’jes en ga aan de slag. Laat de kou maar komen!