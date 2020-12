Staat bij jou de kerstboom ook al vóór 5 december?

Ⓒ Getty Images

Het moet nog 5 december worden, maar toch hebben veel BN’ers hun kerstspullen al van zolder gehaald. Donny Roelvink heeft bijvoorbeeld zijn boom al volledig opgetuigd. Maar kán dat wel? Ook actrices Georgina Verbaan en Carolien Spoor verkeren al helemaal in kerststemming. Maar is het eigenlijk niet te vroeg om de kerstboom te zetten, met de Sint nog in het land? Zeker als je - in het geval van Georgina en Carolien - nog jonge kinderen thuis hebt?