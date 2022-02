Zou jij een tweede booster nemen?

Wie mogen komen voor een extra booster? De Gezondheidsraad heeft vrijdag het advies over de boosterprikken gepubliceerd. Alleen mensen van 70 jaar en ouder, volwassenen met het syndroom van Down, mensen met een ernstige immuunstoornis en bewoners van verpleeghuizen komen in aanmerking voor een extra boosterprik op korte termijn. Dat is te lezen in De Telegraaf.

Samen sterk

Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat de effectiviteit van Moderna, Pfizer en Janssen na een half jaar sterk daalt: gemiddeld van 88 procent naar 48 procent. Daarom was het van belang om boosterprikken aan te bieden. Die eerste boosterprik is inmiddels voor veel mensen al een paar maanden geleden gezet. Door iedereen binnenkort extra boosterprikken aan te bieden, kan de verspreiding van het coronavirus verder tegen worden gegaan. Want als iedereen minder (vaak) ziek wordt, kan het virus zich minder makkelijk verspreiden.

Grens

Maar wanneer houdt het op? Vooral jongeren zijn sceptisch over de boostercampagnes, volgens De Telegraaf. Zij twijfelen over de effectiviteit en de veiligheid van boosterprikken. Daarnaast voelt een deel zich gedwongen om het extra vaccin te nemen. En moeten we ons blijven aanpassen aan de risicogroep? Als alleen de kwetsbaren boosters krijgen, hoeft de rest van de bevolking wellicht geen rekening meer te houden met boosterprikken en maatregelen.

Reacties

Op Twitter wordt er veel op dit onderwerp gereageerd. Twitteraar Doortje denkt dat de booster verplicht gaat worden en kijkt daar niet naar uit.

Nel vindt het goed dat de bewoners van verpleeghuizen toegang krijgen tot de booster.

Tot slot reageert Mo op een twitteraar die van mening is dat het beleid logischer begint te klinken. Zij is juist bang dat jonge kinderen gevaccineerd moeten worden.

Praat mee

