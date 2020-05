Leonie (37): Mensen denken soms dat ik hun zus ben

Voel jij je leeftijd?

„Overdag voel ik mij 37 maar naarmate de avond verstrijkt, merk ik dat ik niet meer zoveel energie heb als vroeger. Waar ik een aantal jaar geleden nog rustig een nacht kon doorhalen, vallen nu soms rond half tien mijn ogen al dicht.”

„Vroeger zocht ik graag de drukte op: festivals, beurzen, evenementen in de stad, activiteiten op een vakantiepark... Leonie was erbij. Maar de laatste jaren raak ik overprikkeld door zulke drukte en zoek ik liever de rust op. Geef mij maar een lange wandeling met mijn hond op de hei. Of een nachtje in een bed & breakfast in de middle of nowhere.”

Heb jij beautygeheimen?

„Eén van mijn beautygeheimen is dat ik met regelmaat naar de sauna ga. Daar kom ik helemaal tot rust. Verder loop ik dagelijks 10.000 stappen, zo zorg ik voor mijn portie beweging. Qua eten en drinken ontzeg ik mij niets, alleen alles met mate. Zo kan ik toch overal van genieten.”

Schatten mensen je vaak op leeftijd?

„Ik word soms wel tot een jaar of tien jonger geschat! Dit levert af en toe hilarische reacties op, van mensen die denken dat ik de zus ben van mijn kinderen. Tot voor kort werd bij de supermarkt om mijn legitimatie gevraagd als ik een alcoholisch drankje wilde kopen. Op dat moment vond ik dat vervelend, maar achteraf is het een groot compliment. Wat kleding betreft draag ik nog steeds hetzelfde als tien jaar geleden. Niet omdat ik jong wil lijken, maar omdat ik het nog steeds leuk vind staan. Ik doe niet mee met de mode; ik draag wat ik mooi vind.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Het mooiste vind ik mijn totaalplaatje. Alles is goed in verhouding en het past bij mij. Ik heb kleine handen en voeten. Dit vind ik sierlijk en vrouwelijk, helemaal met een mooie nagellak. Verder ben ik blij met mijn lange haren. Mijn haar is een deel van wie ik ben en ik zal het niet snel kort knippen.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik ben minder blij met de zwangerschapsstrepen. Ik was tien weken na de bevalling van mijn tweede kindje opnieuw zwanger. Daardoor heeft mijn lichaam de kans niet gekregen om te herstellen. Maar uiteindelijk draag ik ze met trots want de striae is een souvenirtje van mijn laatste zwangerschap en jongste zoon.”

„Verder zou ik wel graag wat meer rondingen willen hebben. Ik ben wel in verhouding, maar ik zou van alles graag wat meer willen hebben. Op de juiste plekken uiteraard. En met mijn 1.63 zou ik graag 10 centimeter groter willen zijn.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Qua uiterlijk hoor ik het meest dat ik een sprekend gezicht heb en een stralende lach. Op mijn beurt ga ik na zo’n compliment nog meer stralen. Qua karakter zeggen mensen dat ik lief, attent en meelevend ben. Het is voor mij vanzelfsprekend om mijn medemens te helpen waar dat kan en om iets van me te laten horen in moeilijke tijden, al is het enkel een kaartje. Het gevoel dat je aan iemand denkt, kan zoveel voor de ander betekenen.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ik ben tevreden met wie ik ben en wat ik heb. Natuurlijk zijn er altijd wensen, maar als ik kijk naar wat ik heb dan mag ik in mijn handen knijpen. Ik heb een mooi en fijn gezin. Zij zijn alles voor me. Ik riep altijd dat ik voor mijn 30e een gezinnetje wilde stichten en mijn rijbewijs wilde halen en dat is gelukt. Hier ben ik dankbaar voor. Ik ben na mijn eerste zwangerschap gestopt met werken, omdat ik graag volledig voor mijn kinderen wilde zorgen en ik ben zo blij dat ik deze keuze heb kunnen maken!”

Wat houdt je jong?

„Mijn drie kinderen. Door hen ben ik op de hoogte van de trends, iets waarmee ik me anders totaal niet zou bezighouden. Verder ben ik leergierig en houd van uitdagingen. Zo ben ik vorig jaar voor het eerst in mijn eentje naar Oostenrijk gereisd en heb ik een tochtje op een mountainbike gemaakt, iets wat ik thuis nooit zou doen. Ook dat houdt mij jong. Ik wil altijd blijven dromen!”

Heb je een levensles die je wil delen?

„Het is nog nooit zo donker geweest of het wordt weer licht. Deze mooie en wijze spreuk heeft mij de afgelopen jaren meerdere keren op de been gehouden. Ik zou hem graag aan anderen willen doorgeven. Het leven is soms moeilijk en oneerlijk, maar er komt een dag dat de zon weer gaat schijnen. Ook voor jou.”