Daghoroscoop 17 maart - Laat je ogen checken, Ram!

VANDAAG JARIG

Financieel moet het je voor de wind gaan. Jouw carrière belooft succes, status en nieuwe mogelijkheden. Je zult meer dan voorheen zin hebben om een nieuwe zaak te beginnen. Vooral in april kun je “barsten” van de energie, waarna je welvarende maanden tegemoet zult gaan.

RAM

De kosmos richt het licht op zaken als gezondheid en dienstbaarheid. Een zieke vriend(in) verplegen of begeleiden kan heel wat tijd in beslag nemen, maar het zal je een goed gevoel bezorgen en dankbaarheid. Laat je ogen checken.

STIER

Richt je aandacht op je eigen wensen. Wat anderen denken en voelen is hun zaak. Gebruik jouw ruime fantasie in je werk of in een vorm van expressie. Het kan je in staat stellen problemen op te lossen die je liefst onder het tapijt zou schuiven.

TWEELINGEN

Onzekerheid en verwarring lijken troef. Een emotionele ontwikkeling kan een gevoelige snaar raken. Stel een belangrijk besluit even uit. Frictie thuis of op het werk kan een oplossing bieden voor een aantal actuele problemen.

KREEFT

Herinneringen kunnen het moeilijk maken het hoofd te houden bij de taken die je onder handen hebt. Probeer je aan jouw tijdschema te houden anders loop je een afspraak of interview mis. Te laat komen laat een heel slechte indruk achter.

LEEUW

De behoefte iets spontaans te doen kan overweldigend zijn, maar professionele verplichtingen zullen daar een stokje voor steken. Ben je eigen baas dan kan dit een dag met een gouden randje worden als je stereotypen afwijst.

MAAGD

Er kunnen misverstanden ontstaan. Jouw interpretatie van andermans motieven of daden is minder exact dan je denkt. Door een artistieke cursus te volgen kun je een onderbelicht talent ontdekken bij jezelf. Vermijd alcohol en drugs.

WEEGSCHAAL

Besteed extra aandacht aan jouw gezondheid. Misschien moet je wat kalmer aan doen, zeker als je non stop hebt gewerkt. Onder de huidige trend kan er veel aan de oppervlakte komen, of je dat leuk vindt of niet.

SCHORPIOEN

Laat je niet opzwepen door de eisen van een partner. Neem de tijd voor je werk en contacten. Plaats een nieuwe liefde niet te snel op een voetstuk, want deze zal daar op een gegeven moment onherroepelijk van af vallen.

BOOGSCHUTTER

Verwarrende invloeden waarschuwen je uiterst alert te zijn. Iemand kan je een rad voor ogen draaien, maar je zult je niet voor de gek laten houden. Lees een document aandachtig door en vraag uitleg als je iets niet begrijpt.

STEENBOK

Verzet je niet als je onverwacht in de schijnwerpers komt te staan. Met je eigen flair bereik je waar je jouw zinnen op zet. Een andere baan kan precies zijn wat je zoekt; wees flink, stuur jouw cv, ook al ben je niet 100% gekwalificeerd.

WATERMAN

Lees financiële stukken zorgvuldig zodat je ze niet verkeerd interpreteert. Verwarring wordt voorkomen als je ter zaken doende vragen stelt. Zelfanalyse kan nu tot ontgoocheling leiden; vraag advies aan iemand die objectief is.

VISSEN

Houd rekening met communicatieproblemen. Wees in zakelijke deals helder en besteed, ter wille van je eigen veiligheid, extra aandacht aan alles wat op schrift wordt gezet. Je kunt gemanipuleerd worden of iemand speelt vals.

