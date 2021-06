Wierd Duk mengt zich in clitorisdiscussie en krijgt boze-dames-club op zijn dak

Hier is de uitleg: in een nieuw lesboek biologie voor tweedeklassers in het middelbaar onderwijs wordt onder het lemma ‘voortplanting’ uitvoerig stilgestaan bij de bouw en de functie van de clitoris. RTL Nieuws meldde het nieuws met nauwelijks ingehouden enthousiasme (‘Eindelijk!’) en op twitter jubelden feministes. De emancipatie van de vrouwelijke seksualiteit, zolang geproblematiseerd door de ‘onderdrukkende patriarchie’, is nu een stuk op streek, vonden zij. De high fives waren niet van de lucht.

Biologieleraar

En toen gooide biologieleraar Otto roet in het eten. Otto vindt het nieuwe lesboek ‘geen verbetering’ , twitterde hij, want los van de uitleg over de clitoriseikel- en hoed, die hij voor 12/13-jarigen te specifiek vindt, staan er allerlei modieuze opvattingen in over ‘porno, genderdysforie, transgenderisme, intersekse en nog veel meer’. Otto is een zelfverklaard conservatief, die vindt dat hij niet mee hoeft te doen met de uit de VS overgewaaide gender-hype.

Die openhartigheid kwam de leraar op een tsunami van verontwaardigde reacties te staan. In Nederland is, anders dan in volwassen landen, elk conservatief standpunt namelijk onmiddellijke aanleiding voor een openbare tuchtiging. Ik kreeg met de verbouwereerde Otto te doen en schoot hem te hulp met de vraag waarom het een misdaad is als je vindt dat 12-jarigen nog niet rijp zijn voor details over de clitoris en dat het zaaien van twijfel over hun ‘gender’ misschien niet heel verstandig is.

Waarop de boze-dames-club – gesteund door heel hippe jongeheren met baardjes – hun pijlen op mij richtten. Of ik niet wist dat 12-jarigen al volop porno kijken en een rijk seksleven hebben? Nee, dat wist ik niet, eerlijk gezegd, en mijn dochter – inmiddels begin 20 – heb ik daar op die leeftijd ook nooit op kunnen betrappen.

Veel te plat

In plaats van op pornhub rond te neuzen, zoals kennelijk gebruikelijk is, zwijmelde zij weg bij Zac Efron in High School Musical en ze droomde ervan Ashley Tisdale of Vanessa Hudgens te zijn. Toen Miley Cyrus later haar eigen semi-porno act naar het podium bracht, vond mijn dochter dat maar niks: ‘Veel te plat’.

Dat laatste vond ik aan die kruistocht van de twitter-feministes, die enkele dagen duurde – het werd een soort roedel – nog het meest opmerkelijke: de platheid en boersheid waarmee deze activistische vrouwen over seksualiteit spreken.

Misschien komt het doordat ik lang in buitenlanden heb gewoond waar men zich in het openbaar iets verfijnder over dit soort zaken uitdrukt, maar elegant oogde het allerminst. Maar goed, de clitoris staat op de kaart, bij de feministes van Nederland kan de vlag uit.