’School moet zélf voorzien in voldoende les en examentraining’

Schreeuwend duur

„Wij raden u van harte aan niet te lang te wachten met inschrijven, zodat u bent verzekerd van een plek”, sloot de school het schrijven af. Ik probeerde me te verplaatsen in ouders die in deze al zo schreeuwend dure maand het hoofd financieel maar nauwelijks boven water kunnen houden. Ouders die de post niet durven openen en/of zich een slag in de rondte werken om te huur te betalen. Wat kunnen die ouders met dit ’gereduceerde tarief’? Niks!

’Onze’ schoolt biedt de mogelijkheid tot extra voorbereiding, in samenwerking met een particulier huiswerkinstituut. En dat mag je je kind niet onthouden, toch? Want natuurlijk wil jij ook dat jouw kind met rechte rug zelfverzekerd aan het centraal schriftelijk eindexamen begint. Je gaat ervan uit dat de school voorziet in voldoende examentraining en misschien help je zelf ook nog wat me, indien mogelijk. Maar daarna moet hij/zij het toch echt zelf doen.

Rijkdomschaamte

Nou, niet dus! Er is nog zat meer te doen om dat examen te halen. Als het niet gaat, trek je gewoon aan de bel voor bijles. Ik postte dit verhaal gisteren op Twitter, waar ik veel afkeuring en ook de nodige treurige reacties las. Een kind dat in anderhalf jaar tijd vier invallers voor Nederlands kreeg en zo’n 25 lesuren moest missen. Ouders tasten nu diep in de buidel voor bijles a 34,50 euro per uur. Het alternatief? Blijven zitten!

Er reageerde ook iemand die haar kinderen op een particuliere school heeft zitten. Nul lesuitval (het kan dus toch!) met gemotiveerde leraren uit de praktijk, schrijft ze. Ze meldt dat ze rijkdomschaamte heeft. Ik snap dat. Ik kan die 155 - 180 euro per vak ook ophoesten, maar wil niet alleen het beste voor mijn eigen kind, ik wil het beste voor ál haar klasgenoten.

Lerarentekort

En ik ben niet de enige die door school wordt gewezen op een particulier huiswerkinstituut; het is op veel middelbare scholen schering en inslag: mails voorafgaand aan toetsweken, wiskundeleraren die flyeren op ouderavonden. Het werpt vragen op. Moet school zélf niet gewoon voorzien in voldoende les en examentraining? Ook dit is dus weer een negatief gevolg van het lerarentekort. Hebben mensen geld? Dan komt hun kind er wel.

De kansenongelijkheid tussen arm en rijk vergroot. ’Alle kinderen moeten dezelfde kansen hebben op bijles en examentraining als dat door de school wordt georganiseerd’, benadrukte onderwijsminister Slob in oktober nog. Nou verschuilt de school van mijn dochter zich achter het gegeven dat de extra lessen niet door school, maar door een particulier instituut worden verzorgd. Maar dus wél een instituut dat de school promoot en waarmee de school zelfs een samenwerking tegen gereduceerd tarief heeft!

Ondersteuning

Het maakt me kwaad: alle kinderen horen dezelfde kansen te krijgen. Zo’n samenwerking kan niet. Dan huurt school maar zo’n instituut in om álle kinderen tegelijk die particuliere training te geven. Het kan niet zo zijn dat Roderick uit Mavo 4 meer dan voorbereid de examenzaal instapt, terwijl Kelsey uit diezelfde Mavo 4 wel wat ondersteuning had kunnen gebruiken, maar ook weet dat haar ouders van die 155 euro een hele maand boodschappen moeten betalen.

Het is treurig en schandalig en het zou wat mij betreft verboden moeten worden. ’Voor leerlingen waarvan wij denken dat het goed is dat zij deze externe trainingen volgen en niet de mogelijkheid hebben om die te kunnen bekostigen, zoeken wij altijd nog mogelijkheden om bij te springen’, reageerde de school, toen ik vroeg naar hun mening over de ongelijke kansen. Ik hoop dat de school dát ook gaat promoten. Héél hard gaat promoten.

