Kristel is tegelzetter: ’Ik hou van een visgraatwandje met een hoekje’

Tijdens de verbouwing van ons huis…

„Realiseerde ik me dat ik best veel zelf kon. Onze aannemer liet vallen dat hij geen tegelzetter kon vinden. ’Ik kan het wel doen,’ zei ik. Ik had ooit een wandje in de keuken betegeld, waar ik ontzettend trots op was. Volgens onze aannemer moest ik nog veel bijleren, maar hij zei wel dat er hartstikke veel werk in was. Ik mailde tegelzetters in de buurt of ik stage kon lopen en werd gebeld door Ivo Blom. ’Kom morgen om 07.00 uur en neem boterhammen mee. Je mag meekijken,’ zei hij. ’Als ik onhandig ben, stuur je me maar weg,’ antwoordde ik. Achteraf hoorde ik dat het hem verspilde moeite leek, maar ook wel weer eens iets anders. Dat is inmiddels vier jaar geleden.”

Wat ik doe…

„Is niet heel ingewikkeld, maar fysiek wel zwaar. De eerste maanden lag ik ’s nachts met tintelende handen in bed. Het bleek gelukkig een kwestie van wennen, want nu heb ik daar geen last meer van. Of ik dit mijn hele leven blijf doen? Dat weet ik niet. Maar voor nu past het bij me. Ik sport graag; ik doe aan hardlopen, hockey en surfen. Als ik dat door dit werk niet meer zou kunnen, zoek ik iets anders.”

Ik heb het superdruk…

„En dat geeft me de luxepositie dat ik de leuke, creatievere klussen eruit kan pikken. Een enorme benedenverdieping met grote vierkante tegels doen, vind ik saai en veel te zwaar. Laat dat maar aan de mannen over. Ik hou meer van een visgraatwandje met een hoekje; lekker friemelen en puzzelen en dan een mooi randje eromheen.”

Het is een solitair beroep…

„Want bij vier van de vijf klussen ben ik in mijn eentje bezig. Met mijn neef ben ik daarom een project begonnen waarin we kunststof recyclen om er tegels van te maken. Dat was aanvankelijk een dure hobby, maar nu begint het te lopen. Voor mij geeft samenwerken met anderen balans.”

Mannen vinden het heel leuk…

„Om een vrouw in de bouw aan te treffen, maar het valt me op dat ze er dan vaak meteen vanuit gaan dat je van álle mannendingen verstand hebt. Dan steken ze ineens een heel verhaal af over auto’s; maar daar heb ik dus niets mee. Het blijft leuk om bij een nieuwbouwproject met mijn busje aan te komen rijden op de bouwplaats. Dan zie je de mannen kijken als ik mijn spullen uitlaad. ’Ben je hier aan het werk?’ vragen ze altijd nieuwsgierig. En dan komen ze daarna kijken of ik het wel een beetje kan, haha!”

