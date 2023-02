Daghoroscoop 20 februari - Sterrenbeeld Schorpioen: Geef je fantasie de vrije loop!

VANDAAG JARIG

Er staan veel veranderingen op stapel dit jaar doordat een stel planeten op drift is geraakt. Het kosmische schaakbord krijgt een andere opstelling die jou dwingt een andere strategie te spelen. De belangrijkste zet doet Saturnus die jou de komende twee jaar in een serieuzer richting zal duwen.

STERRENBEELD RAM

Blijf voor jouw eigen gemoedsrust ver van de massa. Hoewel jij een eeuwige optimist bent, moet je af en toe ook praktisch en realistisch zijn. Neem geen beslissingen die niet gemakkelijk zijn terug te draaien. Creativiteit geeft voldoening.

STERRENBEELD STIER

Matigheid is het devies voor vandaag. Een kwestie tussen partners wordt succesvol opgelost als jij voorzichtig te werk gaat. Een goed moment om met een zakenpartner te bekijken of afspraken voor beide partijen goed zijn geregeld.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Jij kunt te maken krijgen met een professioneel besluit dat jouw normale keuzes te boven gaat. Probeer ondoordachte beslissingen te voorkomen, evenals een besluit dat niet makkelijk ongedaan kan worden gemaakt.

STERRENBEELD KREEFT

Aan een vaste routine kan onverwacht een eind komen. Behandel jezelf en anderen met zachtheid. Onthoud dat alles voorbij gaat, door welke chaos jij ook wordt omringd. Je kunt veel bereiken als je je aandacht bij jouw doel houdt.

STERRENBEELD LEEUW

Jij kunt de neiging hebben in je schulp te kruipen. Dat zou jammer zijn, want dit is een uitgelezen dag om liefdevol te communiceren. Zowel werkomstandigheden als vriendschap en romantiek kunnen prettige gesprekken opleveren.

STERRENBEELD MAAGD

De kans bestaat dat jij de prioriteiten van anderen voorrang moet geven. Wind je niet op, ook al zijn anderen geïrriteerd. Blijf rustig en doe je werk als er een leidinggevende rol op jouw schouders wordt gelegd.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Houd rekening met frustratie als jij een huisdier hebt aangeschaft. Het dier zal tijd nodig hebben om zijn draai te vinden. Afrekenen met een slechte gewoonte kan redelijk snel gaan. Je zult meer bereiken dan je verwacht.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Jij kunt iets voor elkaar krijgen dat je ook nog leuk vindt. Geef je fantasie de vrije loop en je zult zien dat het ook anderen zal inspireren. Blijf uit de buurt van mensen die jij niet vertrouwt, dan verlopen leven en werk soepel.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Kom vanochtend meteen in actie voor het beste resultaat in een belangrijke familie- of vastgoedkwestie. Streef naar succes en je zult succes oogsten of je nu bezig bent met de verkoop van een huis of het opknappen ervan.

STERRENBEELD STEENBOK

Als jij plannen hebt om iets te doen, doe het dan goed. Sla een aanbod om deel te nemen aan een gezamenlijk project niet af. Wat lijkt op een zinloos gesprek met een vriend of naaste over een kwestie, verdient nadere overweging.

STERRENBEELD WATERMAN

Maak het een belangrijk thema om meer te verdienen. Jouw creativiteit valt op en een geïnspireerd idee kan je helpen jouw inkomen op te krikken. Hoewel niet alles volgens plan zal verlopen, zul je vanavond tevreden zijn.

STERRENBEELD VISSEN

Jij kunt in het middelpunt van de belangstelling terechtkomen. Als je niet roddelt, blijf je met iedereen bevriend. Breng jouw financiën op orde en laat je niet in de war brengen door ingewikkelde kwesties. Er zit opwinding in de lucht.

