’Mijn moeder en schoonmoeder bieden de hele tijd tegen elkaar op’

Melissa (32): „Mijn schoonmoeder heeft denk ik een probleem. Want als ze oppast, gaat er altijd wel een fles wijn doorheen. We hebben een behoorlijke wijnkast, dus het viel me eerst niet zo op. Maar toen ik een keer iets vroeger thuiskwam, zag ik dat ze snel een fles wegzette.”

„Het zit me helemaal niet lekker dat ze drinkt terwijl ze op ons kind past. De kleine is nog maar 18 maanden… Ik vind het een naar idee. Ze leek me niet dronken, maar gek is het wel.Wat als ze nou een stiekeme alcoholist is? Moet ik het aan mijn man vertellen? Hij wordt gek; zijn moeder is zowat heilig.”

Inge (44): „Ik was blij toen mijn schoonvader eindelijk weer een vriendin had. Hij was na de dood van zijn vrouw zo eenzaam geweest; ik gunde hem een nieuwe liefde. En ze leek ook perfect bij hem te passen. Lief voor hem en zorgzaam... Niks mis mee. Dus toen ze voorstelde om af en toe op onze kinderen te passen, dacht ik: ’Wat heerlijk, wat een lot uit de loterij!’. Nou, daar kwam ik snel van terug...”

„Want sindsdien bemoeit ze zich overal mee: over wat mijn jongens eten (ze is zelf veganist), hoeveel schermtijd ze hebben (ze is anti-beeldscherm) en hoe ze zich gedragen (ze gelooft heilig in zelfontplooiing en creativiteit, maar die van mij willen alleen maar voetballen en gamen). Ik word er gek van! Laatst zei ze dat ze vond dat de kinderen te weinig in huis deden en dat wij ze daarin moeten stimuleren. Waarmee bemoeit dat mens zich eigenlijk? Ze heeft zelf niet eens kinderen!”

Rochelle (41): „Het is heel kinderachtig, maar mijn moeder en schoonmoeder vechten om de aandacht van hun kleinkinderen. Ze bieden de hele tijd tegen elkaar op. Heeft de een 20 euro gegeven voor een verjaardag, dan geeft de ander 25 euro. Heeft de een getrakteerd op een dagje Efteling, bestelt de ander Disneyland-kaartjes. Echt, het is net alsof je weer op school zit. Vreselijk. De kinderen vinden het allemaal best, natuurlijk. Maar ik vind het gênant worden. Hoe stop ik dit?”

