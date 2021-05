Daghoroscoop 3 mei - Oefen jezelf in zuinig zijn, Leeuw!

VANDAAG JARIG

Het is een klassieke aanwijzing voor succes en expansie als de planeet Jupiter zich een groot deel van het jaar in het 10de huis van je horoscoop bevindt. De grenzen van je carrière worden opengesteld en dat is in hoge mate te danken aan je harde werken in de voorbije jaren.

RAM

Als je met een goed humeur bent opgestaan zul je meteen aan de slag willen. Dankzij je positieve instelling kun je bergen verzetten en dat nog snel ook. Naarmate er meer uit je handen komt zul je vrolijker worden. Beloon jezelf.

STIER

Houd de ogen wijd open om een prachtige kans niet mis te lopen. Deze kan met liefde te maken hebben, maar ook met kinderen. Kom snel in actie zodat je niet achter het net vist. Vergelijk prijzen voor je tot een grote aankoop overgaat.

TWEELINGEN

Ga doelgericht aan de slag; als je je concentreert, doorgrond en regel je snel moeilijke gevallen. Zakelijke onderhandelingen kunnen vlotter verlopen dan verwacht. Zet een verandering in je privéleven niet te snel door.

KREEFT

Hoewel je liever tijd aan jezelf besteedt kan het nodig zijn bij een afspraak aanwezig te zijn. Met professionele hulp kun je omstandigheden leren begrijpen en zelfs waarderen. Een afspraak over onroerend goed verloopt goed.

LEEUW

Oefen jezelf in zuinig zijn maar overdrijf het niet. Het leven is te kort om niet elke dag een beetje te genieten. Je kunt een mooie deal sluiten en op de e. o.a. manier geld besparen. Beschaam het vertrouwen niet dat naasten in je hebben.

MAAGD

Laat je geen geld aftroggelen. Werk aan een geliefd project; je geest hunkert naar een verbreding van je horizon. Lees, studeer en bevredig je interesse in ongewone onderwerpen. Durf een onorthodox standpunt in te nemen.

WEEGSCHAAL

Een geschikte dag voor financiële zaken. Je kritisch oog kan details ontdekken die anderen ontgaan. Zorg voor een rustige omgeving waar je niet wordt gestoord. Laat je door je intuïtie de weg wijzen als je wil beleggen.

SCHORPIOEN

Een perfecte dag om eens precies te doen waar je zin in hebt. Zet je gsm uit en doe de deur op slot. Geef niet toe als vrienden proberen je op andere gedachten te brengen. Probeer de basis te leggen voor een zakelijk partnerschap.

BOOGSCHUTTER

Een prima dag om voor je werk op stap te gaan. Neem een boek mee als je bus of trein neemt. Span je in om zoveel mogelijk bij te leren op het gebied van talen en filosofie. Wat je samen met anderen doet zal succes hebben.

STEENBOK

Focus op je financiën. Er kan iets zijn zoekgeraakt of er is sprake van een misverstand en moet je de strijd aanbinden met een financiële instantie. Geef niet op, al kan frustratie toeslaan. Luister naar hetgeen er gezegd wordt.

WATERMAN

Partnerschappen bepalen deze dag; sla de handen ineen met teamgenoten of een zakelijke partner. Een romantische afspraak kan je fantasie op hol brengen. Ga samen iets leuks doen als je de mens van je dromen al hebt gevonden.

VISSEN

Begin de week plichtsgetrouw en gedisciplineerd, maar verwacht niet dezelfde inzet van collega’s of werknemers. Stel je niet te kritisch op en begin vandaag evenmin met iets dat samenwerking en perfectionisme van anderen vereist.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!