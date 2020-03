Claudia de Breij: Ik wil de mensen steunen met wie het nu wat minder gaat

Claudia: ,,Ik heb net bloemen besteld voor in huis om de bloemist te steunen en dat is eigenlijk ook de reden dat ik meedoe aan Live-eet. Ik wil de mensen steunen met wie het op dit moment wat minder gaat. Net als alle andere theatermakers heb ik op dit moment geen inkomen, maar ik heb het over het algemeen toch een heel stuk beter dan mensen die aangewezen zijn op de Voedselbank.”

Pech

„Ik weleens naar een reportage over de Voedselbank en dan valt het me op dat de mensen die daar terecht komen gewoon mensen zijn zoals jij en ik. Mensen van wie je niet zou denken dat het iemand is die bij de Voedselbank loopt. Want onbewust heb ik daar toch een beeld van. Laatst zag ik weer een documentaire en toen besefte ik dat het vaak ook mensen zijn die hun leven lang heel hard gewerkt hebben, maar gewoon pech hebben gehad.”

„Ik vind het ontzettend zielig en oneerlijk dat de mensen die al pech hebben nu niet meer goed geholpen kunnen worden door het virus. Ik dacht: ’Als er nou mensen zijn die een klein beetje kunnen missen en dat zouden willen overmaken in ruil voor een liveoptreden van mij.’ Dan vind ik dat het minste wat ik kan doen.”

Primeur

„Vanavond ga ik onder andere Mag ik dan bij jou spelen. Dat wordt nog een uitdaging; ik speel dat nummer namelijk nooit. Normaal zit Sander (Geboers, red.) achter de piano of speelt mijn band het. Misschien ben ik wel een van de weinigen in Nederland met een piano die het nummer niet zonder spiekbriefje kan spelen.”

„Het is dus eigenlijk een soort wereldprimeur, want vanavond ga ik voor het eerst mezelf begeleiden. Ik ben een beetje zenuwachtig, maar heb er onwijs veel zin in. Ik hoop dat er veel geld wordt opgehaald en dat veel mensen gaan kijken. Met z’n allen voor de Voedselbank!”

Live-eet is vanavond om 18:00 uur te zien via live-eet.nl.