Moet er een volledige lockdown komen?

Het kabinet zou moeten inzetten op het effectief indammen van het coronavirus, naar voorbeeld van buurlanden die daar succesvol in blijken, zoals Denemarken en Duitsland, vindt het team. Dat houdt in dat er beter zicht komt op hoe het virus zich verspreidt, bijvoorbeeld bij een uitbraak.

Daarvoor moeten de testcapaciteit en het bron- en contactonderzoek dat volgt op een besmetting volgens de wetenschappers wel op orde zijn. Zo zou iedereen die zich wil laten testen, daar idealiter dezelfde dag nog voor terecht moeten kunnen bij een teststraat.

In het RTL Nieuws noemt Red Team-lid Wim Schellekens onder meer het sluiten van scholen voor twee weken als tijdelijke maatregel. Ook zouden alleen winkels die in „levensbehoeften voorzien” mogen openblijven, zoals apotheken en supermarkten, en adviseert het team iedereen die Nederland binnenkomt verplicht een test te laten ondergaan.

Te laat

Het team zou graag zien dat het kabinet de voorgestelde maatregelen zo snel mogelijk ter hand neemt, zegt Schellekens. „Als we tot volgende week wachten om strengere maatregelen te nemen, zijn we weer te laat”, aldus Schellekens. „We zijn nu al zo’n tien dagen onderweg in het risiconiveau 4 met de daarbij horende maatregelen. Maar we zien niet dat de besmettingen significant dalen, integendeel. Dit duurt te lang zo.”

Viroloog Menno de Jong van het Amsterdamse UMC vindt deze conclusie nog te vroeg. Ook hij maakt zich zorgen, zegt hij in het Parool. „Niet alleen op basis van alle dagelijkse nieuwe besmettingen, maar ook vanwege de toenemend nijpende situatie in het ziekenhuis. De reguliere zorg is fors afgeschaald vanwege de coronapatiënten, en veel medewerkers zitten vanwege een positieve testuitslag thuis.”

„Hoewel de ontwikkeling erg zorgwekkend is, is het toch nog te vroeg om te concluderen dat strengere maatregelen nodig zijn. Het effect van de gedeeltelijke lockdown kan nu nog niet goed vastgesteld worden. Daarvoor moet je wachten tot de loop van de volgende week, omdat het effect van een maatregel op het aantal nieuwe besmettingen doorgaans twee weken duurt, en nog wat langer voordat je een daling van de ziekenhuisopnamen kan verwachten.”

