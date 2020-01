Daghoroscoop 14 januari

VANDAAG JARIG

Uw financieel oordeel is juist, waardoor u zaken in gang kunt zetten. Een prima jaar om schulden af te betalen en belastingen te plannen. Een overdosis energie zal u in staat stellen deuren te openen die tot voor kort gesloten bleven. Dingen die onmogelijk leken komen binnen handbereik.

RAM

Uw realistische kijk op zaken stelt u in staat doeltreffend een eind te maken aan een aantal zorgen. Een gemotiveerde medewerker zal willen helpen en daardoor een steun zijn voor een onafhankelijk initiatief. Stel u proactief op.

STIER

Ga niet te ver van huis en besteed tijd aan familie en geliefden. U kunt te maken krijgen met de vraag wie u bent en welke kant u moet opgaan. Een geschikte dag om u in herinnering te brengen waarvan u in uw jeugd hebt gedroomd.

TWEELINGEN

U zult in staat zijn uw ideeën over het voetlicht te brengen. Neem wat u recent hebt geleerd ter harte en maak er anderen deelgenoot van. Pas op dat u niet te emotioneel wordt als u te maken krijgt met buren of kinderen.

KREEFT

U kunt met de aanschaf van een nieuw product uw horizon verbreden. Ook bestaat de kans dat er een geldbedrag aan u wordt overgemaakt. Kies prioriteiten bij het beheren van uw inkomen. Durf iets te doen wat u niet eerder deed.

LEEUW

Anderen zien u vandaag zoals u uzelf ziet. U hebt nieuwe kracht opgedaan en relaties met het andere geslacht zullen voorspoedig verlopen. U zult in staat zijn uw gevoelens duidelijk te maken en zult een positieve indruk achterlaten.

MAAGD

Denk eerst na voor u tot daden overgaat. U loopt enig risico om al wat positief is ongedaan te maken en negatieve dingen te doen waarvan u zelf de dupe wordt. Let op heimelijke vijanden en blijf de idealist die kan omgaan met tegenslag.

WEEGSCHAAL

Fysiek zult u zich goed voelen en opgewassen tegen hetgeen gaat komen. Vrienden spelen een belangrijke rol in uw leven en kunnen u op verrassende wijze terzijde staan. Focus op uw dromen die uitdrukken wie u echt bent.

SCHORPIOEN

Doordat u goed in staat bent helder met medewerkers te communiceren zullen zij u goed gezind zijn. Uw leven lijkt momenteel meer op de openbaarheid gericht, maar laat u niet verleiden tot publieke, emotionele uitingen.

BOOGSCHUTTER

Een geschikte dag om plannen te maken voor een lange reis. U hunkert naar nieuwe ervaringen en wilt de routine doorbreken. Als nu weggaan niet mogelijk is kunt u zich als alternatief inschrijven voor een cursus of workshop.

STEENBOK

U kunt er onder invloed van de kosmos behoefte aan hebben aan uw fitness en dieet te werken en u te verdiepen in de mysteries van het leven. Onderwerpen die u kunnen bezighouden zijn seksualiteit, relaties en de dood. Let op details.

WATERMAN

Doordat u zich vrijwel overal op uw gemak voelt zult u goed met anderen kunnen opschieten. Maak plannen voor een reis als u rusteloos bent. Begin een intellectuele studie of onderwerp ideeën of filosofieën aan een onderzoek.

VISSEN

Hoewel u doorgaans sociaal bent ingesteld zult u vandaag ws. liefst alleen zijn. U zult geduld en begrip nodig hebben als anderen uw ideeën aan de kaak stellen. Luister vanavond naar rustgevende muziek of lees een boek.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.