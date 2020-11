Daghoroscoop 24 november

VANDAAG JARIG

Uw energieniveau is in principe evenwichtig waardoor u tot veel in staat bent. Ga er echter verstandig mee om. Voor studenten, schrijvers, bloggers en degenen die in de verkoop werken wordt het een succesvol jaar. Vooral op intellectueel en communicatief gebied kunt u scoren.

RAM

Heftige emoties zijn meestal niet onder woorden te brengen maar uw intuïtie zal u te hulp komen. Misschien bent u verliefd geworden op een goede kennis. Verklaar niet meteen uw liefde maar breng wel zoveel mogelijk tijd samen door.

STIER

Zonder dat te beseffen kunt u iets van uw macht zijn kwijtgeraakt en het zal moeite kosten boze gevoelens te verbergen. Het is niet het eind van de wereld als iemand u voorbijstreeft. Probeer negatieve sentimenten te onderdrukken.

TWEELINGEN

Overweeg alle alternatieven voor u tot een juridische actie overgaat. Zelfs als u ervan overtuigd bent dat u gelijk hebt zijn dergelijke procedures vervelender dan u denkt. Wees voorzichtig op het werk; er dreigt een ongeluk(je).

KREEFT

Laat naasten merken dat u een mens bent van vlees en bloed en openstaat voor de zorgen en angst van dierbaren. Alleenstaanden kunnen plotseling verliefd worden op iemand die in veel opzichten hun gelijke is. Blijf uzelf.

LEEUW

Uw geest kan meer bezig zijn met privézaken dan met uw werk. Een moeilijk carrièrebesluit kan ingrijpende gevolgen hebben voor uw gezin. Zeg zoveel mogelijk “ja” tegen de kansen die het leven biedt. Heroverweeg uw verzekeringsportefeuille.

MAAGD

U kunt ineens tot over uw oren verliefd zijn, misschien op iemand met wie u samenwerkt of op een klant. Als gevolg daarvan zult u meer aandacht aan uw uiterlijk besteden en dat kan nooit kwaad. U bent toe aan iets nieuws.

WEEGSCHAAL

Het geld kan ontbreken om te doen wat u het liefst zou doen. Als u toe bent aan een nieuwe uitdaging is het zaak financiële wensen aan te passen. Dat kunt u heel goed. Een plotselinge verliefdheid kan u in vuur en vlam zetten.

SCHORPIOEN

Ergernis over een bepaalde situatie kan toeslaan en boosheid krijgt de overhand als u niet tijdig weet te dimmen. Trek u terug als u voelt dat de stoppen dreigen door te slaan. Iets waar u geen vat op hebt kan uw plannen torpederen.

BOOGSCHUTTER

U kunt heimelijk verliefd zijn geworden op iemand ver weg. Als de relatie vlam vat zal deze gebaseerd zijn op gedachtewisselingen en e-mails die de kilometers moeten overbruggen. Tijd alleen doorgebracht is goed besteed.

STEENBOK

Financiële plannen of gewoonten kunnen worden tegengewerkt door een groepering of vrienden. Mijd het onderwerp geld. De interactie met derden vereist een enigszins dikke huid. Zoek het gezelschap van mensen die u inspireren.

WATERMAN

U kunt ineens heftig verliefd worden en de relatie kan u op een bijzondere manier gelukkig maken. Luister naar uw intuïtie als geld ter discussie komt. Op financieel gebied kunt u een gehaaid onderhandelaar zijn, voor uzelf en voor anderen.

VISSEN

U bent toe aan nieuwe avonturen en uitdagingen. Op reizen rust zege. Ver van huis en in een andere cultuur kan een geweldige passie ontstaan. Bent u betrokken bij import of export dan zult u uitgekookt moeten optreden.