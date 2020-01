Weekmenu #3 van de Lekker in je vel-challenge

Maandag

Ontbijt - Vers, geweekt en gaar fruit met gember en kaneel

Ⓒ Mijn Pure Keuken 2

Voor twee personen

- 4 gedroogde abrikozen

- 4 gedroogde pruimen

- 2 dl appelsap

- 2 appelen

- 1 mango

- 2 peren

- gemberpoeder

- kaneelpoeder

Laat de pruimen en de abrikozen een nacht weken in appelsap (leg ze in een kommetje en giet dat vol appelsap, zodat ze helemaal onderstaan, zet weg in de koelkast).

Snijd de appelen en de peren in kleine stukken (haal het klokhuis eruit). De schil mag eraan blijven, zoals je wenst. Zet ze 20 minuten in een warme oven van 180° C of stoof ze vijf minuten in een pannetje als het snel moet gaan. Haal ze eruit en kruid met het gember- en kaneelpoeder. Roer alles goed om.

Snijd de mango, de geweekte pruimen en abrikozen in grote stukken. Doe nu alle fruit in een kom en overgiet met het appelsap waarin de pruimen hebben geweekt. Mmm, overheerlijk!

Lunch - Spruitengratin

Ⓒ Puur Pascale 2

Voor twee personen

- 600 g spruiten

- 200 g gemalen kaas

- 2 teentjes knoflook

- 1 ui

- verse tijm

Kook de spruiten beetgaar in wat kokend water met een scheut olijfolie en wat peper en zout (2 minuten voor kleine spruiten, 3 minuten voor grote spruiten). Snijd de ui in dunne ringetjes, versnipper de knoflook en rits de blaadjes van de tijm (indien je verse tijm gebruikt). Voeg alles samen in een ovenschotel en meng met een flinke scheut olijfolie. Rasp de kaas over de schotel en zet hem 10 minuten in een warme oven op 180 °C, of tot de kaas gesmolten is en lichtbruin wordt.

Avondeten - Pikante currysoep met kip en groenten

Ⓒ Puur Genieten 2

Voor twee personen

- 400 g kipfilets

- 2 stengels groene selderij

- 2 wortelen

- 150 g shiitake

- 1 prei

- 1 el kurkuma

- 4 teentjes knoflook

- 3 el rode currypasta

Was de selderij, de wortelen en de prei en snijd ze in ringen. Snijd de knoflook in plakjes en de kipfilets in reepjes. Zet een diepe pot op het vuur en giet er een flinke scheut olijfolie in.

Voeg meteen de groenten toe en de knoflook. Roerbak ongeveer 5 minuten. Meng drie eetlepels rode currypasta met wat water en giet bij de groenten. Voeg ook de kippenreepjes en de kurkuma toe. Kruid met flink watzwarte peper. Voeg water toe tot alles net onderstaat. Zet het deksel op de pot en laat zacht 20 tot 30 minuten koken.

Snijd de champignons in plakjes en laat ze pas de laatste 5 minuten meekoken. Serveer de soep in diepe kommetjes.

* Tip: Maak extra voor de lunch van morgen.

Dinsdag

Ontbijt - Vers, geweekt en gaar fruit met gember en kaneel (van gisteren)

Lunch - Pikante currysoep met kip en groenten (van gisteren)

Avondeten - Gebakken prei met feta

Ⓒ Puur Pascale

Voor twee personen

- 3 dikke preistengels

- 200 g feta

- 50 g geroosterde hazelnoten

- 50 g bladpeterselie

Snijd de onderste 15 centimeter van de prei, maar laat de wortels eraan. Verwijder de buitenste drie bladeren (zie tip). Was de prei en de wortel grondig. Snijd de preistukken overlangs in tweeën (de wortel houdt de bladeren bij elkaar). Giet een flinke scheut olijfolie in een pan, leg de preistukken met de open kant naar beneden en bak ze licht bruin. Draai ze voorzichtig om en giet er water bij zodat de prei 1 centimeter onder water staat. Kruid met peper en zout.

Zet een deksel op de pan en kook de prei gaar. Verbrokkel intussen de feta en hak de peterselie en de noten grof, voeg alles samen en meng met een scheut olijfolie. Haal de prei uit de pan, laat ze even uitlekken en leg ze met de opengesneden kant naar boven. Lepel het feta-notenmengsel eroverheen.

Woensdag

Ontbijt - Fruitontbijt (zie maandag week 1)

Lunch - Roodlof met geitenkaas en noten

Ⓒ Nog Eenvoudiger 1

Voor twee personen

- 6 stronkjes roodlof

- 200 g geitenkaas

- 4 lente-uitjes

- 1 handvol pecannoten

- balsamicoazijn

Verwarm de oven voor op 180 °C. Halveer het lof in de lengte en stoof de stronkjes met de snijkant naar beneden aan in wat olijfolie. Leg de volledige stukjes kaas in een ovenschaal en zet een paar minuten in de oven tot ze beginnen te smelten. Snijd de lente-uitjes fijn.

Giet na ongeveer 4 minuten een flinke scheut balsamicoazijn bij het lof en laat nog 2 minuten stoven. Schik de stronkjes vervolgens op borden. Zet de pan weer op het vuur en doe er de pecannoten en de lente-uitjes in. Voeg er eventueel nog wat olijfolie en balsamicoazijn aan toe en laat een halve tot een hele minuut bakken.

Leg de gesmolten kaas op het lof en werk af met de gebakken noten en de lente-ui.

Avondeten - Hutsenpot

Ⓒ Mijn Pure Keuken 2

Voor twee personen

- 500 g varkensvlees

- 4 bladeren savooikool

- 3 stengels groene selderij

- 2 stengels prei

- 300 g spruiten

- 3 wortelen

- 4 bladeren wittekool

- 1 ui

- 2 teentjes knoflook

Eerst zetten we het vlees op in ruim water met peper en zout. Laat een uur zachtjes koken. Terwijl het vlees staat te pruttelen hebben we alle tijd om de groenten klaar te maken. Snijd alle groenten in grove stukken. Stoof de knoflook, de ui, de prei, de wortel en de selderij in een flinke scheut olijfolie. Voeg de rest van de groenten toe en giet er water bij tot alles net onderstaat. Laat zachtjes een halfuur koken. De groenten in hutsepot mogen overkookt zijn. Voeg het vlees en de vleesbouillon bij de groenten en serveer.

* Tip: Maak extra voor de lunch van morgen.

Donderdag

Ontbijt - Fruitontbijt (zie maandag week 1)

Lunch - Hutsenpot (van gisteren)

Avondeten - Kalfsmedaillon met groenten en mosterdsaus

Ⓒ Nog Eenvoudiger 1

- 2 kalfsmedaillons

- 300 g champignons

- 200 g spinazie

- 3 el lichte sojasaus

- 3 el mosterd

Bak de kalfsmedaillons in ongeveer 5 minuten aan beide kanten bruin in boter. Snijd intussen de champignons in plakjes. Wikkel de kalfsmedaillons in aluminiumfolie en zet opzij. Giet het vet uit de pan, maar laat de aanbaksels zitten. Doe een vers klontje boter in de pan. Bak de champignons gaar tot het vocht verdampt is. Voeg er 3 eetlepels mosterd, 3 eetlepels water en 3 eetlepels milde sojasaus aan toe. Roer om tot je een homogene saus krijgt. Duw de champignons naar de zijkant van de pan en leg de spinazie erbij. Zet een deksel op de pan en laat de spinazie slinken.

Leg het vlees er weer bij. Giet ook de vleesjus, die uit het vlees gelopen is, erbij. Laat nog even goed warm worden en serveer.

* Tip: Vervang de spinazie eventueel door boerenkool.

Vrijdag

Ontbijt - Fruitontbijt (zie maandag week 1)

Lunch - Linzen met ui en paprika

Ⓒ Nog Eenvoudiger 1

Voor twee personen

- 300 g gekookte groene linzen

- 2 rode paprika’s

- 200 g uien

- 40 g bladpeterselie

Snijd de ui en de paprika in dunne ringen en stoof ze gedurende ongeveer 6 minuten aan in olijfolie. Kruid met wat peper en zout. Doe er de linzen en de grofgesneden peterselie bij wanneer de groenten gaar zijn.

Avondeten - Schorseneer met wilde paddenstoelen, room en parmezaanschilfers

Ⓒ Mijn Pure Keuken 2

Voor twee personen

- 8 schorseneren

- 500 g paddenstoelen

- 10 el room

- 100 g parmezaanschilfers

- citroensap

Schil de schorseneren eerst ongewassen boven een stuk krantenpapier. Dit gaat het gemakkelijkst met een dunschiller. Gooi het afval met het krantenpapier weg. Spoel de schorseneren nu onder de kraan en schil ze opnieuw.

Schil drie schorseneren met een dunschiller in platte slierten en leg deze in een kom met water met wat citroensap (om verkleuring te gaan). Schil de laatste schorseneer ook in slierten, maar deze leg je in een droge kom en wentel je in een scheut olijfolie. Kruid met peper en zout. Zet even opzij. Haal de slierten uit het water en kook ze 5 minuten in een pan met water en zout. Haal ze eruit, laat goed uitlekken en dep droog. Giet er nu de room bij en meng goed. Kruid met peper en zout. Neem een vuurvaste schotel. Maak in de vuurvaste schotel twee hoopjes van de schorseneer met de room. Doe hetzelfde met de schorseneer in olijfolie.

Plaats de schotel 20 minuten in een warme oven van 180° C. De schorseneren in de olijfolie zullen krokanter bakken en meer kleuren. Bak intussen de paddenstoelen in een scheut olijfolie en kruid met peper en zout.

Leg eerst een hoopje schorseneer met room op een bord en giet er eventueel nog een beetje room bij. Leg daarop de krokante schorseneer en daarboven de gebakken paddenstoelen. Bestrooi het geheel met parmezaanschilfers.

* Tip: Maak vanavond de overnight oats voor twee dagen.

Zaterdag

Ontbijt - Overnight oats

Ⓒ Puur Pascale

Voor twee personen

- 1 kop volle haver

- 2 el notenpasta

- 2 koppen kokosmelk

- 2 koppen water

- 2 appels

De avond ervoor: giet de kokosmelk met het water in een pan, voeg de haverkorrels toe, zet een deksel op de pan en laat 5 minuten koken. Zet het vuur af en laat de pan met deksel een hele nacht staan. De volgende ochtend: Laat de haver weer 5 minuten koken. Snijd de appels intussen in stukjes en bak ze in wat olijfolie gaar. Serveer de warme haver met de gebakken appeltjes en de notenpasta. Superheerlijk!

Lunch - Soepje met garnalen, champignons en lente-uitjes

Ⓒ Puur Eten

Voor twee personen

- 400 g champignons

- 300 g gepelde Hollandse garnalen

- 4 lente-uitjes

- 3 el sojasaus

Snijd het onderste, harde gedeelte van de champignonstelen af. De grote champignons snijd je in kwarten, de kleine laat je in hun geheel. Stoof ze in flink wat olijfolie. Kruid alleen met peper. Sojasaus is al zout genoeg, dus voeg geen extra zout meer toe. Hak intussen de lente-uitjes fijn.

Zodra de champignons gaar zijn, voeg je water toe, tot ze net onderstaan, en de sojasaus. Laat nog even goed doorkoken. Haal de pot van het vuur, voeg er de lente-uitjes aan toe en de garnalen. Serveer dit heerlijke maaltijdsoepje.

Avondeten - Zalm met zachte zuurkool

Ⓒ Puur Pascale 2

Voor twee personen

- 2 zalmfilets

- 500 g zuurkool

- 1 ui

- ½ knolselderij

- 1 glas witte wijn

- sojasaus

- balsamicoazijn

- bieslook

Hak de knolselderij en de ui grof en stoof ze gaar in flink wat olijfolie. Giet er een scheut water bij en zet een deksel op de pan, dat versnelt het kookproces. Knijp intussen het vocht uit de zuurkool. Pureer de gare knolselderij met een stamper. Voeg de uitgeknepen zuurkool de witte wijn toe en roer goed. Zet het deksel op de pan en stoof 20 minuten op een laag vuur. Roer regelmatig en voeg olijfolie toe indien nodig. Snijd de zalmfilets in tweeën.

Neem een pan en giet hierin een flinke scheut olijfolie, sojasaus en balsamicoazijn. Laat even opkomen en bak hierin heel kort de zalmfilets, 1 minuut aan elke kant is voldoende. Leg de zuurkool op het bord en schik de zalm erop. Lepel de rest van de saus er door. Werk af met versnipperde bieslook.

Zondag

Ontbijt - Overnight oats (van gisteren)

Lunch - Geitenkaas met gebakken noten en rode biet

Ⓒ Puur Pascale

Voor twee personen

- 200 g zachte geitenkaas

- 4 gekookte rode bieten

- 1 handvol cashewnoten

- 1 chilipeper

- gedroogde of verse tijm

- komijnzaad

Snijd de chilipeper fijn en mix die samen met de noten en de kruiden. Mix de noten niet al te fijn. Giet een flinke scheut olijfolie in een pan en bak hierin de noten-kruidenmengeling lichtbruin aan. Roer regelmatig en let op, want plots gaat het heel snel. Maak cilindervormpjes van de zachte geitenkaas en rol ze door de notenmengeling. Snijd de rode biet in plakjes en verdeel ze over de borden, leg de kaas erop en werk af met nog wat tijm en olijfolie.

Avondeten - Lamsbout met tomaat, wortelen en pompoen

Ⓒ Mijn Pure Keuken 2

Voor vier personen (dus ook voor de lunch morgen)

- 1,2 kg lamsbout

- 400 g gepelde tomaten uit blik

- 400 g pompoen

- 8 wortelen

- 1 glas rode wijn

- 1 ui

- 8 teentjes knoflook

- 1 bosje rozemarijn

Snijd de teentjes knoflook in de lengte in vieren, zodat je lange pijltjes krijgt. Steek met een scherp mes diepe gaten in het vlees en stop er de knoflook in. Snijd de pompoen, de wortelen en de ui in grove stukken. Neem een grote vuurvaste schotel met deksel en bak hierin de lamsbout aan alle kanten bruin in olijfolie. Laat het vet niet verbranden!

Haal de lamsbout uit de schotel. Stoof nu de ui glazig in diezelfde schotel. Voeg het blik tomaten toe. Vul het blik half met water en giet dat in de schotel. Giet er ook het glas rode wijn bij en voeg de wortelen toe. Kruid met peper en zout.

Leg de rozemarijn in het midden van de schotel en leg hierop de lamsbout. Leg het deksel op de pot.

Zet de schotel in een warme oven van 180° C. Reken op ongeveer een uur. Voeg 30 minuten voor het einde de blokjes pompoen toe. Zodra de lamsbout gaar is, haal je hem uit de schotel. Snijd het vlees in plakjes en leg het weer in de schotel.

* Tip: Maak extra voor de lunch van morgen: dit recept is voor vier personen dus volstaat voor avondmaal en lunch.

Dessert - Appeltaart met noten

Ⓒ Puur Pascale 2

- 4 appels

- 4 el notenpasta

- 400 g gemengde noten

- kaneelpoeder

- honing

Verwijder het klokhuis uit de appels, de schil mag eraan blijven. Snijd de appels in blokjes. Leg ze in een ovenschotel en meng ze met de notenpasta. Hak de noten grof en meng ze met een koffielepel kaneelpoeder. Strooi de noten over de appels en giet er in een dunne straal honing over. Zet 25 minuten in de oven op 180 °C.

