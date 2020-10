Met deze mannen wil VROUW best daten!

Tijdens een - online - rondje VROUW-redactie kwamen er interessante namen naar boven. Zo wil Mariëlle graag een date met chef-kok Joris Bijdendijk (36). En als hij verhinderd is, dan graag een kopje koffie met acteur Fedja van Huêt (47). Daisy geeft de voorkeur aan Johnny de Mol (41). Ze vermoedt dat er vast genoeg gezelligs met deze programmamaker - en inmiddels ook vader - te bespreken valt. Al klinkt dat eerder als een werkafspraak dan een date...

Johnny de Mol Ⓒ Hollandse Hoogte

Ook VROUW-stagiaires Puck en Yerin weten precies met wie ze op first date zouden willen. Puck zou journalist/regisseur Kees van der Spek (56) graag beter willen leren kennen. Dit omdat ze geen van zijn spannende programma’s overslaat. Yerin denkt er anders over; waarom niet een schaatser en dan meteen maar hunk Marcel Bosker (23)? Een lekker actieve date met daarna een kopje warme chocolademelk toe!

Kees van der Spek Ⓒ Hollandse Hoogte

VROUW-hoofdredacteur Marieke zou het daarentegen interessant vinden om tv-presentator (en kersverse opa!) Matthijs van Nieuwkerk (60) te ontmoeten. „Ik denk dat ik veel van hem kan leren dus ik zou graag een keer, onder het genot van een wijntje, uitgebreid met hem praten.” VROUW-freelancer Viviënne heeft weer een heel andere smaak: een date met Peter Paul Muller (55), en dan het liefst als zijn karakter Martin Morero uit Gooische Vrouwen, lijkt haar beregezellig. En als hij niet beschikbaar is, dan vindt ze Jacob Derwig (51) als Marius Milner uit de razendpopulaire televisieserie Klem een goede tweede keuze!

Matthijs van Nieuwkerk Ⓒ Hollandse Hoogte

VROUW-freelancer Miriam zoekt het over de grens: met de Belgische stand-up comedian Philippe Geubels (39), want gezellig dineren is helemaal haar ding. VROUW-freelancer Hester denkt erover om Henry van Loon (38), cabaretier en aanstaande vader, uit te nodigen voor een date. Marjolein ziet acteur Tygo Gernandt (46) helemaal zitten. „Want daar zit zeker een zoet hartje in! Haarstylingstips delen en een goed gesprek. Heerlijk!”

Tja, of onze VROUW-collega’s de kans krijgen om met hun favoriete BN’er op date te gaan, is nog maar de vraag. Maar het is altijd leuk om hierover te fantaseren, toch? Met welke BN’er zou jij eigenlijk op date willen?