’Ik erger me kapot aan mijn man’

Lieve Sabine, het thuiszitten komt me mijn neus uit! Ik ontwikkel een steeds grotere hekel aan mijn man. Hij doet dus helemaal geen fluit in huis, zit op de logeerkamer te werken, smeert tussen de middag een boterham en laat alles op het aanrecht liggen, komt rond half zes naar beneden en verwacht dat ik dan kook. Na het eten ploft hij op de bank en verroert zich dan niet meer totdat hij rond elven naar bed gaat. Ik heb geprobeerd om het ook gezellig met hem te maken. Stel voor om spelletjes te spelen, te facetimen met vrienden zodat er nog wat andere gesprekken zijn, maar hij doet nergens aan mee.

Voorheen ging ik gewoon weg met mijn vriendinnen. Twee avonden naar de sportschool, een avondje uit eten met vriendinnen en dan was er altijd nog wel iets leuks te verzinnen. Maar nu is het dus zo schrijnend duidelijk geworden dat mijn kerel veranderd is in een zak aardappelen die op de bank voor de buis hangt. En nee, geen leuke series kijken, maar alleen maar doelloos zappen tussen stomme praatprogramma’s en dat wat er nog aan sport op tv is. Ik ben er klaar mee. Er moet actie komen,want hier vind ik niets maar dan ook niets aan!

Sabine: „Nou, misschien worden je gebeden verhoord, want de avondklok staat op het moment van schrijven op losse schroeven. Als dat doorgaat, dan kun je er weer uit. Ga je lekker een blokje om na het avondeten. Zeg je meteen dat hij de afwas moet doen. Het is misschien sowieso een idee om de taken een beetje beter te gaan verdelen in het huishouden? Hij kan zelf zijn boterham smeren, dus neem ook aan dat hij dat mes en bord op kan ruimen? Maar het begint bij duidelijk uitleggen wat jou nou zo stoort. Zonder dat je hem meteen aanvalt of alleen maar gaat lopen zuchten en zeuren zonder duidelijk te maken wat hij moet veranderen. En dat hij niets ’leuks’ wil doen, was dat altijd al zo en wordt dat nu duidelijk nu je er iedere avond getuige van bent? Of deed hij ook andere dingen in de avond die nu niet meer mogen of kunnen? Want als dat laatste het geval is, dan komt dat heus wel weer goed hoor. Misschien hebben andere lezeressen nog leuke tips voor je op onze VROUW Facebookpagina. Ik hoop dat jullie er samen uitkomen, want thuiszitten met iemand waaraan je een enorme hekel aan het ontwikkelen bent, lijkt me meer dan vervelend. Succes!”

Heb jij ook een vraag voor Lieve Sabine? Stel die dan hier anoniem!