Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Glossy ’Het hoort er toch een beetje bij dat een bouwvakker naar je fluit?’

Door Sabine Leenhouts Kopieer naar clipboard

„Ik heb weleens gemerkt dat iemand enorm met me flirtte.” Ⓒ Feriet Tunc

Kopje koffie, timmerman? Deze werklui kun je bij een klus zomaar tegen het lijf lopen. Iets wat veel vrouwen niet onaangenaam zouden vinden, schatten we zo in. Wordt er nog gefloten en geflirt op de steiger? Dirkjan Mak (33) heeft al elf jaar zijn eigen restauratie- en timmerwerkbedrijf, vertelt hij in de nieuwste VROUW Glossy. Hij is verloofd en gaat dit jaar nog trouwen.