Is het asociaal om nu in een vliegtuig te stappen?

’Reisbranche overtreedt massaal regels in coronatijd’

De Consumentenbond lanceert een ’vakantiemeldpunt’, omdat sommige reisorganisaties, vliegmaatschappijen, ticketsites en bungalowparken de regels voor annuleren en omboeken in coronatijd vaak aan hun laars lappen. „Daar krijgen we veel klachten over. Die gaan we inventariseren via ons meldpunt”, zegt...