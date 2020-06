Zou jij de wet ontduiken voor een betere school?

Onlangs werd bekend dat verschillende basisscholen in Utrecht de wet hebben overtreden door ouders de mogelijkheid te geven hun kind al vóór hun derde levensjaar aan te melden. Dat is officieel verboden, omdat het kaf op deze manier nog nadrukkelijker van het koren wordt gescheiden: de kinderen van de meest welgestelde ouders komen samen op de beste scholen, waardoor kinderen van minder welvarenden en immigranten zijn veroordeeld tot de ’mindere’ scholen.

Schaduwlijsten

Dat werkt segregatie in de hand, constateert de Onderwijsinspectie, en daarom is voorinschrijving niet toegestaan. Onder de radar is een aantal Utrechtse scholen druk in de weer geweest met ’schaduwlijsten’, waarop soms al kinderen van amper 1 jaar stonden. Onderzoek wijst inderdaad uit dat dit met name om kinderen van autochtone, hoogopgeleide ouders gaat.

Praat mee

Stel dat je de kans krijgt om jouw kind al vóór het derde levensjaar in te schrijven op de basisschool van jouw keuze. Terwijl je weet dat anderen, die misschien minder alert en/of welingelicht zijn, daarmee kansen ontnomen worden. Zou je dat over je hart verkrijgen? Of vind je het belang van je kind zwaarder wegen en moet je altijd gaan voor het best haalbare onderwijs?

