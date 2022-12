Waar ligt de grens bij het uitbannen van erfelijke ziektes?

Een voorbeeld van zo’n ernstige erfelijke aandoening is hemofilie. In NRC vertelt Martijn zijn ervaring met deze ziekte. Hemofilie is een erfelijke aandoening waardoor het bloed minder goed stolt. Daardoor kunnen er spontaan bloedingen ontstaan in zijn gewrichten en spieren, met soms een hersenbloeding tot gevolg. Met zijn vrouw Hannah heeft Martijn een kinderwens, maar hij wil zijn aandoening niet doorgeven aan zijn toekomstige kroost. Hij zag het verdriet bij zijn moeder, die alleen drager was van de ziekte, maar het wel aan haar zoon overgaf.

Voorkomen

Als de Embryowet gewijzigd wordt, kan het stel via ivf-behandelingen een jongetje krijgen en op deze manier de aandoening voorgoed uit de familie bannen. Dit is levensveranderend voor de toekomstige generaties in Martijns familie. Als ze namelijk op natuurlijke wijze een meisje zouden krijgen, zou het kind nog steeds drager van het hemofilie-gen kunnen zijn en dit weer op haar toekomstige zoons kunnen overdragen.

Gevaarlijk

Hoewel deze wetswijziging veel goeds brengt, kan het ook gevaarlijk worden. Waar leggen wij als samenleving namelijk de grens?

Phytia is het oneens met de wijziging: geen kinderen is ook een keuze. Volgens haar willen D66 en VVD voor God spelen.

Janne heeft zelf een erfelijke ziekte en heeft dit helaas doorgegeven aan zijn kinderen. Hij is daarom blij dat dit mogelijk uitgebannen kan worden.

Ellen vindt dat ze eerst maar eens zeldzame ziektes moeten onderzoeken waar veel huisartsen niets vanaf weten.

