Daghoroscoop 25 augustus

VANDAAG JARIG

Financieel zal er weinig gebeuren als uw inkomen al jaren stabiel is. Dat is enerzijds prettig, anderzijds wat mat. Fijn is dat u tevreden bent en geen speciale aandacht aan uw financiën hoeft te besteden, minder goed is dat u daardoor geen vinger aan de pols hebt in geval van een flinke recessie.

RAM

Twijfel kan geen kwaad, zeker vroeg op de dag. Zorg dat u weet wat gedaan moet worden en laat u niet tot stoppen dwingen. Accepteer de plichten van het dagelijks leven maar maak er geen geheim van als u vindt dat u te veel moet doen.

STIER

Er kan een verandering optreden in uw ambitie. Het kan nodig zijn bepaalde doelen aan te passen. Degenen die druk op u uitoefenen vanwege een schuld zullen zich minder hard opstellen als u een redelijk terugbetalingsplan voorstelt.

TWEELINGEN

Stel u onafhankelijk op van iemand van wie u alleen maar denkt dat hij zaken zal weten te klaren. Houd het in werksituaties liever bij mensen die u goed kent en van wie u op aan kunt. Blijf eerlijk al is de sfeer wantrouwig.

KREEFT

Trek u niet terug in uw eigen wereldje want dat zal niet op prijs worden gesteld door degene die uw salaris betaalt. Uw opvattingen over uw werk of een gezondheidskwestie kan wat mistig zijn, dus neem geen risico’s.

LEEUW

Twee wensen kunnen op deze dinsdag een rol spelen. Zorg voor evenwicht door energie te steken in zowel uw werk als geldzaken. Vluchten kan hoog genoteerd staan op uw wensenlijst, maar vlucht niet in alcohol of drugs.

MAAGD

Uw vermogen om uw aandacht moeiteloos te verdelen tussen huis en werk kan worden getest. Familiezaken kunnen een directe ingreep nodig hebben ten koste van de tijd die uw werk vereist. Bepaal wat nu belangrijk is en wat kan wachten.

WEEGSCHAAL

Een project waarvoor u al enige tijd plannen maakt kan het laatste stadium van voorbereiding bereiken. Het moment is gekomen om details uit te werken, zodat fouten worden ontdekt of voorkomen. Er is nog tijd voor verandering.

SCHORPIOEN

Uw kans op succes is deze week groot. Wijdt u aan uw werk en huiselijke taken. Een nieuw partnerschap belooft een positieve toekomst te krijgen als u iemand weet te vinden die uw project tevens kan financieren.

BOOGSCHUTTER

U zult zich meer inspanning moeten getroosten dan anders om een grens te bereiken. Veel vraagt om aandacht en alles op hetzelfde moment. Stel prioriteiten als het u te veel wordt, zelfs als dat leidt tot nukkige gezichten.

STEENBOK

Omstandigheden kunnen deze tot een actieve dag stempelen. Achter gesloten deuren krijgt u veel voor elkaar. Dankzij uw artistieke flair kunt u wonderen verrichten. Het proces van afbreken en opbouwen zal de moeite waard zijn.

WATERMAN

U kunt met meer twijfel te maken krijgen dan gebruikelijk. Teleurstelling kan u neerslachtig maken. U kunt met een zware werklast te maken krijgen of met een ingewikkelde zaak. Besef dat u tegen veel bent opgewassen.

VISSEN

Uw organisatietalent stelt u in staat extra verantwoordelijkheden en plichten op u te nemen. U zult er uw professionele status mee opkrikken en kunt een trede hoger klimmen op de maatschappelijke ladder. Dwing vertrouwen af en respect.