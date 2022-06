’Er groeien korte haartjes terug op de kale plekken’

Het lijkt elke week iets beter te gaan met mijn haar en hoofdhuid. Er groeien sinds anderhalve maand korte haartjes terug op de kale plekken bij mijn kruin en inhammen. Eng natuurlijk, want ik ben als de dood om ze weer te verliezen.

Maar dat gebeurt tot nu toe niet, dus er is hoop. Ik denk dat de haargroei wordt gestimuleerd door het gebruik van minoxidil: het enige in Nederland goedgekeurde haargroeimiddel bij alopecia voor mannen én vrouwen.

Keerzijde

Helaas heeft dit middel ook een keerzijde. Ten eerste moet je er je hele leven mee doorgaan, want zodra je stopt, start ook de haaruitval weer. Alsof ik nog niet genoeg geld kwijt ben aan mijn haarwerken en supplementen komt er dus ook nog zo’n 60 euro per maand bovenop voor de flesjes minoxidil. Maar voor nu heb ik dit er zeker voor over.

Een tweede keerzijde zijn de bijwerkingen. Zo droogt het middel mijn hoofdhuid uit en krijg ik hier schilfertjes van. In het begin ook jeuk, maar gelukkig is dat afgenomen. Ik ben in de tussentijd wel geswitcht van variant. In mijn nieuwe flesje is de toevoeging propyleenglycol vervangen door alcohol. Blijkbaar zorgt dit rare woord voor de ergste uitdroging en heeft alcohol daar minder invloed op.

Haargroei

Dan is er de haargroei. Jazeker, de haargroei op mijn schedel is heel fijn! Maar de haargroei op de rest van mijn lichaam wat minder. Het vervelendste is de haargroei die ik ervan krijg in mijn gezicht. Ook op mijn armen en rug krijg ik extra haartjes, maar die zijn gelukkig minder opvallend. Nu probeer ik in oplossingen te denken, want te veel haar moet er toch af kunnen! Op naar de schoonheidsspecialist.

Mijn idee was om mijn gezicht te laten harsen. Ja hoor, weer een extra maandelijks (denk ik?) terugkerende kostenpost. Alleen na een kort bezoek stond ik binnen 10 minuten weer buiten. De dame in kwestie snapte mijn issue met de gezichtsbeharing, maar zag tegelijkertijd ook veel pigment in mijn gezicht.

Niet alleen op mijn gezicht, maar over mijn hele lichaam heb ik veel sproetjes en moedervlekken. Het schijnt niet goed voor een huid zoals die van mij te zijn om te harsen, want door het harde getrek kan het pigment als het ware gaan bewegen en zich verder ontwikkelen. En nu?

Pijnlijke behandeling

Epileren kan een oplossing zijn. Maar om nou mijn hele gezicht met een pincet aan te pakken? Dan kan ik hier wekelijks wel een dag voor uittrekken. Dus ben ik online mijn zoektocht gestart naar iets wat kan helpen. Ik vond een gezichtsepilator. 100 euro armer (de huwelijksreis moet misschien toch maar naar Texel gaan), maar na twee dagen was deze in huis. Direct uit de verpakking en gebruiken… Auw!

Kun je je voorstellen dat er zo’n 10 mesjes tegelijk in je gezicht prikken? Precies dat is het gevoel. En vooral op de gevoelige plekken rondom mijn mond is de pijn amper te harden. Maar het goede nieuws: het werkt!

Mijn tactiek is nu om steeds kleine stukjes van mijn gezicht aan te pakken om de pijn een beetje te doseren. En wat me alles meevalt is de roodheid. Het is een beetje geïrriteerd, maar trekt ook heel snel weer weg.

Paniek

Tja, je moet er wat voor over hebben om die wenselijke haargroei op je schedel te krijgen… En zoals jullie lezen, heb ik dat zeker. Zolang ik zie dat die nieuwe haartjes blijven groeien en niet uitvallen, neem ik die bijwerkingen allemaal voor lief. Ik hoop vooral dat op korte termijn ook de schilfertjes wat minder worden en mijn hoofdhuid misschien wat meer gaat wennen aan het middel.

De haaruitval an sich lijkt ook iets minder. Het is nog steeds veel te veel, maar het zijn bosjes in plaats van hele bossen. En dit vind ik misschien nog wel enger dan de nieuwe haargroei door de minoxidil…

Want wat als ik nu wen aan deze nieuwe situatie en het wordt weer erger? Raak ik dan weer zo in paniek? En wanneer gaat dat gebeuren? Niemand weet het en die onzekerheid is soms het aller allerergste. Ik probeer te leven bij de dag en niet te ver vooruit te denken. Soms lukt dat, maar soms ook even niet…

