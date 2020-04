Hoe voer jij de strijd om de schermtijd?

Het aantal bijziende kinderen wereldwijd stijgt. Het kinderoog past zich aan op het vele dichtbij kijken en vergroeit, waardoor veraf kijken lastiger wordt. En er is geen bril of behandeling die myopie kan genezen. De groei van het oog vindt plaats in de jeugd, maar de échte problemen ontstaan meestal pas op latere leeftijd. Tijd voor actie dus! waarschuwt het Oogfonds dan ook op zijn site.

Normaal gezien zitten kinderen grotendeels van de dag op school, waar ze uit boeken en in schriften werken. Maar nu het onderwijs tijdelijk ook digitaal is, zitten kinderen dus een groot deel van de dag voor een scherm. Het is niet anders in deze tijd en het is goed dat kinderen nog steeds onderwijs kunnen volgen. Maar om de ogen niet te veel te schaden, raadt het Oogfonds aan om elke 20 minuten een korte pauze van 20 seconden in te lassen. Daarbij is het goed om af en toe even naar buiten te gaan en iets anders te doen dan naar een scherm kijken.

Schermtijdstrijd

Dit betekent dat een ouder erop moet letten dat zijn/haar kind elke 20 minuten een paar seconden pauze neemt van een scherm. Zeker kleine kinderen zullen niet zelf drie keer in het uur een secondenkorte pauze nemen. Dit kan lastig worden voor ouders, die het waarschijnlijk al drukker hebben doordat ze hun kind(eren) thuis hebben en zelf ook moeten werken.

VROUW-collega M. wordt knettergek van die schermtijdstrijd bij haar thuis. Het lijkt wel alsof haar dochter (10) de afgelopen weken verslaafd is geraakt. Ze lijkt niet meer zonder scherm te kunnen. Maar M. weigert eraan toe te geven. „Ze gaat zich maar vervelen. Dat werkt overigens best wel. Negen van de tien keer gaat ze dan iets doen, haar kledingkast ’zomerproof’ maken of zo. En zelf verzin ik ook klusjes: een cake bakken, een bos bloemen herschikken, een tas maken met spullen die naar de kringloop kunnen of koffie voor mij zetten.”

En een andere VROUW-collega mailde: „Ik ontvang net een nieuwsbrief in mijn mailbox. ’Dit is het aantal minuten schermtijd dat past bij de leeftijd van je kind’. MINUTEN? Kunnen we daar uren van maken tijdens deze coronacrisis thuiswerkellende met kinderen?”

Praat mee

