’Geen schoenen, geen pizza: het moet niet gekker worden’

Mijn creditcard doet het niet meer. Dat was al een tijdje zo. Ik kreeg steeds meldingen van de automatische afschrijvingen die via die kaart gingen, Netflix en zo: het lukte niet met de betalingen. Dan maakte ik het alsnog over via Ideal met in mijn achterhoofd het idee dat ik er toch eens achteraan moest. Maar het kwam er niet van. De noodzaak ontbrak. Ik gebruikte het ding vooral in het buitenland en om hotels en vliegtickets te reserveren. Guess what? Corona! Ik kom al maanden nergens meer.

Opgezwollen voeten

Maar toen werd het warm en daar krijg ik van die opgezwollen voeten van. Kekke hakjes en dikke enkels gaan niet zo lekker samen. Van de hele dag op slippers lopen, krijg ik pijn in mijn rug. Het zal de leeftijd wel zijn. Afijn, ik had schoenen nodig; een paar comfortabele instappers die lekker zitten zonder sokken.

Dikke kont

Daar heb ik zo mijn favoriete merk voor. Ik koop jaar in, jaar uit mijn favoriete ballerina’s bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in slippers met ‘gezondheidszolen’. Ze hebben ze in alle kleuren van de regenboog en je ziet er niks van, maar binnenin zit dus een heel prettig voetbed.

Mijn oog viel op een paar koraalroze van suède. En omdat ik toch lekker bezig was gooide ik ook maar meteen een setje van bronskleurig leer in mijn virtuele winkelwagentje. Beter mee verlegen dan om verlegen. En toen moest er dus afgerekend worden. Ik kon kiezen: Visa of Mastercard. Shit. Geen mogelijkheid voor betalen achteraf of rechtstreeks via Ideal. Uit welke oudheid stammen deze jongens?

En toen hing ze op...

Ik belde de maatschappij waarbij ik honderd jaar geleden ooit de kaart had aangevraagd. ‘Uw kaart is opgeheven’, zei een mevrouw sacherijnig. ‘We doen niet meer aan persoonlijke creditcards, alleen nog maar aan bedrijfskaarten.’ ‘Kan ik dan een andere Visakaart aanvragen’, vroeg ik. ‘Vast wel’, zei ze. En toen hing ze op.

Ik was een middag zoet met het invullen van allerlei formulieren op sites om aan een nieuwe kaart te komen, want tja die opgezwollen voeten hè. En er gaan ook steeds meer landen open. Straks struikelen mijn vakantieplannen alsnog op het niet hebben van een creditcard. Gedoe, gedoe. Er moesten salarisstroken worden gedownload, paspoorten gefotografeerd… Op één site kwam ik tot stap 4. ‘Vul de pincode in die u wilt gaan gebruiken’, stond er. En daaronder: ‘maak een gebruikersnaam en een wachtwoord aan’. Eh… Ik weet het niet hoor, maar is dat verstandig? Een formulier ins blaue hinein sturen met dat soort gegevens?

Pizza tonijn

‘Gebruik gewoon mijn creditcard’, zei jongste zoon die hoorde hoe ik foeterend toch maar niet het formulier verzond. Schoenen in mijn maat uitverkocht. Welja… Bij wijze van troost besloten we pizza te bestellen. Ik zocht de site op van New York Pizza. Jongste wilde er een met chorizo, de man ging voor salami en dochter wilde ham. Zelf ga ik altijd voor de pizza tonijn… Hadden ze niet.

Pardon? Er zijn een aantal standaard pizza’s: de margherita, 4 kazen en tonno. Iedere pizzeria heeft die op de kaart staan. Behalve dus New York Pizza. Ja, vegatonijn. Dat hadden ze wel. Zie ik eruit als iemand die vegatonijn wil eten? Wat bezielt die mensen. Doe even normaal. Geen schoenen, geen pizza. Het moet niet gekker worden deze week.

De zon schijnt

De zon schijnt. Ik kreeg een citroenboompje van mijn dochter. Er zijn steeds minder coronabesmettingen en steeds meer gevaccineerde mensen. Mijn oudste zoon heeft samen met zijn vriend een heel leuk huisje gekocht (en ook nog voor de taxatieprijs), zo ongeveer bij mij om de hoek. Hoe gezellig is dat? Ik kan met het dak van mijn auto open rijden en ben nog geen een keer door een duif op mijn hoofd gepoept. Er staan weer afspraken buiten de deur in mijn agenda en een nieuwe creditcard bleek ik ook gewoon aan te kunnen vragen via de app van mijn eigen bank. Was in luttele seconden gepiept.

Bericht van Jordy

Iedere ochtend drink ik een kopje koffie in mijn kleine patio. Het gaat echt heel goed met mijn muntplant. Ik ben er eindelijk achter waarom mensen zich opgeven voor rare programma’s als Temptation Island, want oud-deelnemer Jordy heeft me dat in een privébericht op mijn Instagram haarfijn uitgelegd: Jullie generatie heeft ons hiertoe gebracht. Lekker neuken met wie dan ook, drugs gebruiken wanneer dan ook en er op tv ook nog voor betaald worden. Wij kiezen geheel zelf voor het snelle leven met drugs, geld en vrouwen.

Waarvan akte, de toekomst van ons land is in goede handen…

Zeuren

Mijn kinderen zijn gezond, mijn man loopt in bermuda, vanavond eten we bij de buren in de tuin en morgen op een terras.

Zal ik gewoon eens ophouden met zeuren en op blote voeten gaan dansen in de zon?