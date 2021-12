’Als je eenmaal het stokje overneemt Amalia, weet ik zeker dat je het gaat rocken’

Los van de inhoud, los van of je voor of tegen het Koningshuis bent… ik denk dat we het er allemaal over eens kunnen zijn dat Amalia het woensdag te gek heeft gedaan. Ja, ze was waarschijnlijk bloedje zenuwachtig raakte af en toe de draad kwijt, maar vind je het heel gek? Tuurlijk wordt ze hier al haar hele leven op voorbereid en heeft haar vader haar uitgebreid gebrieft, maar het is ook gewoon een meisje van 18 dat aan een tafel vol officiële figuren wordt gevraagd om in oud-Nederlands te verkondigen dat ze ‘van rechtswege zitting neemt in de Raad van State’. Ga er maar aan staan.

Toen ik 18 was, raakte ik al in de stress als ik in een restaurant zat, de bediening eraan kwam en ik niet honderd procent zeker wist hoe ik mijn order moest uitspreken. Als je me voor zo’n publiek had gezet en tegelijkertijd ook nog wat camera's op me had gericht, was ik geheid op m’n plaat gegaan op die hoge hakken, had ik in mijn val wat camerasnoeren meegetrokken en had ik er vervolgens met een rode kop hakkelend wat onsamenhangende woorden uit weten te persen. Met een beetje geluk dan, want ik denk dat de kans groter is dat ik ter plekke out was gegaan.

Op mijn achttiende had ik geen idee wie ik was, wat ik wilde en waar ik voor stond. Sterker nog: ik word zondag 30 en heb af en toe nog steeds geen flauw benul. De ene dag ben ik helemaal happy met mijn baan, mijn huis en mijn leven, de dag daarop ben ik in staat alles achter me te laten, het vliegtuig te pakken naar een ver oord en daar een ijskraampje op het strand te openen.

Vijf maanden geleden startte ik deze column. Ik deed er een beetje lacherig over, dat dertig worden, maar zat er wel degelijk mee in mijn maag. Ik was nog lang niet waar ik vroeger hoopte te zijn op mijn dertigste. Ik dacht tegen die tijd een vaste relatie te hebben, minstens al één kindje, een koophuis en een dikke bankrekening. In plaats daarvan ben ik single, heb ik geen kinderen, woon ik in een veel te duur huurhuis en heb ik vaker een stukje maand over aan het einde van mijn salaris, dan salaris aan het einde van de maand. En hoe dichter ik bij mijn verjaardag kom, hoe meer vrede ik daarmee heb.

Die prins op het witte paard komt vanzelf wel opdraven. Die kinderwens gaat, als het me gegeven is, ook wel in vervulling. Desnoods in mijn eentje of samen met een leuk stel dat zelf geen kinderen kan krijgen. Dat koophuis volgt wel wanneer de woningmarkt instort en die bankrekening, tja, dat red ik ook wel. Het had allemaal een stuk erger kunnen zijn.

De afgelopen weken hoor ik het iedere dag wel een keer: ‘Spannend hé, bijna dertig!’ Nee, niet spannend. Dertig is maar een getal. Net zoals volgend jaar 31 dat is en over een hele tijd 40, 50 en 60 dat hopelijk zullen zijn. Ergens zijn in het leven, of iets hebben bereikt, is niet gekoppeld aan een leeftijd en we zouden met zijn allen eens moeten stoppen te doen alsof dat wel zo is.

Terwijl ik woendag naar Amalia zat te kijken, kon ik niet anders dan dankbaar zijn voor de tijd die ik heb gekregen om mezelf en de wereld te ontdekken. Tijd die ik ook absoluut nodig heb gehad om de persoon te worden die ik nu ben. Dus lieve Amalia, ik hoop dat jou die tijd ook is gegund. Dat je alle ruimte en privacy krijgt om mooie herinneringen te maken en jezelf te leren kennen voordat je het stokje moet overnemen. Maar als het eenmaal zover is, weet ik zeker dat je het gaat rocken. Daarvan was woensdag een voorproefje.