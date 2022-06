Daghoroscoop 16 juni - Straal vriendelijkheid uit, Maagd!

VANDAAG JARIG

Jouw gezondheid zal in grote lijnen goed zijn. Je horoscoop geeft louter positieve signalen af op dit gebied. Financieel zul je weinig te duchten hebben, niets wijst op nadelige effecten. Je carrière is belangrijker voor jou dan geld; prestige zegt je meer dan een hoog salaris.

RAM

Een eerlijk gesprek heldert een misverstand op. Aanvaard de ups en downs in iemands zielenroerselen. Door meegevoel te tonen kun je op meegevoel rekenen. Bespreek met je partner praktische zaken; je zult het snel eens zijn.

STIER

Financiële zaken worden begunstigd, al zul je bepaalde afspraken moeten herzien. Geef niet te veel geld uit aan een vorm van dienstverlening of één bepaald product. Maak in de winkels gebruik van speciale aanbiedingen.

TWEELINGEN

Je leven kan ineens in het teken van vrolijkheid staan. Een plan dat je dacht te moeten opgeven kan toch doorgaan of een privéprobleem wordt door tussenkomst van vrienden opgelost. Een lastig besluit kan worden genomen.

KREEFT

Allerlei gevoelens kunnen ineens de overhand krijgen na insinuaties, verdenkingen of voorgevoelens. Oordeel niet te snel. Wees eerlijk en zorg dat je waardig blijft. Houden van betekent dat je de gevoelens van jouw dierbaarste respecteert.

LEEUW

Het wordt een drukke dag als je vrijwilligerswerk doet. Het inzamelen van geld/goederen zal goed verlopen. Overweeg lid te worden van een vereniging waarmee je zakelijk vaak te maken hebt. Men kan om je zitten te springen.

MAAGD

Onverwachte inkomsten komen precies op tijd of mensen schieten te hulp bij iets waarmee je in de knoop zit. Straal vriendelijkheid uit en zorg voor een gezellige omgeving. De kans bestaat dat je een snel besluit moet nemen over een kind.

WEEGSCHAAL

Reizen zal zonder problemen verlopen. In het buitenland kan een romance opbloeien als je alleen onderweg bent. Een juridische kwestie is gebaat bij nieuwe informatie. Een relatie herstelt na een gesprek onder vier ogen.

SCHORPIOEN

Heftige gevoelens kunnen je bestormen en je jouw perspectief ontnemen. Blaas geen stoom af en plein public en blijf uit de buurt als een ander dat wel doet. Beleg een samenzijn als familieperikelen om aandacht vragen.

BOOGSCHUTTER

Onenigheid wordt snel beslecht als je het erover eens bent dat je het oneens bent. Respecteer elkaars mening. Een oude vriendschap kan herleven en een avond samen stappen is de beste manier om elkaar weer nader te komen.

STEENBOK

Je presteert het beste als je weet wat er van jou wordt verwacht. Stel je zo professioneel mogelijk op. Mensen met invloed staan achter jouw ambities. Lees de kleine lettertjes voor je een contract tekent. Beperk de komende tijd je uitgaven.

WATERMAN

Een gunstige dag voor creatieve activiteiten. Zoek je werk dan is jouw kans van slagen groot. Speel voor koppelaar als je ontdekt dat twee van je kennissen in elkaar geïnteresseerd zijn. Iemand die je leek te mijden kan contact zoeken.

VISSEN

Medewerkers rekenen op jou, maar probeer een dag niet op te rekken naar meer dan 24 uur. Besef dat te hard werken de kwaliteit van je werk niet ten goede komt. Een impulsieve aankoop kan een negatief effect hebben op je budget.

