Skip de vakantiedip: ’boek meteen weer een nieuwe reis’

Vaak geniet ik van de voorpret net zoveel als van de vakantie zelf. Soms zelfs nóg meer. Een nieuwe vakantiebestemming uitkiezen, hotels voor een prikkie uitzoeken en aangeprezen restaurants reserveren. Zelfs van lastminute inkopen – tóch maar weer een nieuwe bikini – kan ik genieten.

Dat euforische gevoel is bij de napret helaas ver te zoeken. Sterker nog, zodra ik onderweg naar het vliegveld ben voor de terugvlucht, krijg ik vaak al een beetje buikpijn. Herkenbaar? Zonde eigenlijk, want daardoor ga je eerder uitgeblust in plaats van uitgerust aan het werk en ben je, zodra je je laptop openklapt, alweer aan vakantie toe.

Blijkbaar hebben veel mensen na afloop last van een zogenoemde vakantiedip. Uit een enquête van ABTA, een overkoepelende organisatie van Britse reisbureaus, blijkt dat 57% van de ondervraagden zich na een vakantie down voelt.

Volgens de aan dit onderzoek verbonden psycholoog, dr. Daniel Glazer, is er geen wetenschappelijke diagnose voor deze holiday blues, maar is het zeker mogelijk dat mensen gevoelens van verdriet ervaren. „De symptomen kunnen verschillen van een slecht humeur tot gevoelens van angst of prikkelbaarheid rond de terugkomst naar het dagelijks leven”, zegt Glazer. “Dit kan van invloed op slaap, eetlust, motivatie en energie zijn.”

Voldoening

Volgens stress- en burn-outcoach Reinoud Prins krijgt niet iedereen een dip bij het uitpakken van de koffers. Belangrijk is volgens hem dat je voldoening uit je werk haalt. Zo spreekt hij vanuit zijn praktijk Liberi Coaching regelmatig mensen die veel stress ervaren door hun veeleisende baan. „Er zijn mensen die zich niet gelukkig voelen tijdens hun werk. Dan is het verschil tussen vrij zijn en werken een stuk groter”, aldus Prins.

„De kans dat je dan na je vakantie droevig bent, ligt hierdoor op de loer. Want terwijl je alleen maar leuke dingen hebt gedaan, kom je er bij thuiskomst ineens achter hoe weinig plezier je uit je dagelijkse bezigheden haalt. Mensen die hun werk als hun passie beschouwen, gaan juist met een positief gevoel weer aan de slag. Zij zullen zich daarom minder snel down voelen bij thuiskomst.”

Ook een drukke agenda kan een boosdoener zijn. „Terwijl je je hebt voorgenomen de relaxte vakantielevensstijl voort te zetten, kan na twee dagen op kantoor de stress alweer uit je oren komen. Het ontspannen gevoel ben je dan meteen kwijt. Daar baal je van, waardoor je in een dip kunt raken.”

Mocht je ongelukkig op je werk zijn en van baan wisselen is geen optie, dan is het volgens Prins van belang om je voldoening ergens anders uit te halen. „Denk aan het ouderschap, of begin aan een cursus. Doe er iets naast waarin je jezelf alsnog ontwikkelt en helemaal jezelf kunt zijn. Dat kan zelfs al een wekelijks etentje met vrienden zijn.”

Mensen die gevoelig zijn voor seizoenswisselingen, zijn eveneens vatbaar voor de welbekende vakantiedip. Daar herken ik mezelf in; zodra de blaadjes van de bomen vallen, kan ik prikkelbaar en soms neerslachtig worden. En dat gevoel kan al veel vroeger beginnen, legt Reinoud Prins uit. „Het einde van de vakantie markeert ook het naderende einde van de zomer. Mensen die gevoelig voor een herfstdepressie zijn, kunnen zo bij terugkomst al somber raken.”

Hoe zorg je er dan voor dat je dat ontspannen vakantiegevoel vasthoudt? „Verander bijvoorbeeld de achtergrond van je computer in één van je vakantiefoto’s. Elke keer als je die foto ziet, word je aan dat heerlijke terrasje of die mooie zonsondergang herinnerd”, aldus Prins. „Wat ook kan helpen, is om een fotoboek van je vakantie te maken.”

„Een andere simpele tip: plan een nieuwe trip! Ga alvast nadenken en uitzoeken waar je naartoe wilt en wat je daar allemaal wilt zien. Zo begin je vroeg met de voorpret. Boeken kan na je dure vakantie een stap te ver zijn, maar je kunt bijvoorbeeld een prijsalert instellen voor mooie aanbiedingen voor die nieuwe plek.”

Geluksstofjes

Het liefst dobber ik 365 dagen per jaar op een luchtbed, met in de ene hand een cocktail en in de andere een goed boek. Maar omdat dat wellicht ook kan gaan vervelen en financieel gezien sowieso een grote uitdaging wordt, is het een betere optie om gewoon het hele jaar non-stop een vakantiegevoel te hebben terwijl je je handen uit de mouwen steekt. Fluitend door het leven met altijd het glas (of die cocktail) halfvol.

Is dat mogelijk? Ik vraag het reisblogger Agnès Nederhof van het platform Girl On The Move. „Als we op vakantie zijn, gebeurt er iets met de geluksstofjes in ons brein”, vertelt Nederhof. „Het is belangrijk dat je daar thuis aan wordt herinnerd.”

„Ik ben parttime digitale nomade. Ik werk steeds een maand vanaf een andere zonnige plek, maar woon officieel in Castricum. Lekker dicht bij zee.” Dat is meteen haar eerste tip om je het hele jaar door in vakantiesferen te bevinden. „Op reis bezoek je meestal het strand, waarom zou je dat in Nederland niet wat vaker doen?”

„Een andere truc is om tastbare herinneringen mee naar huis te nemen. Dan heb ik het niet over standaardsouvenirs zoals een koelkastmagneetje, maar aan voorwerpen die je dagelijks gebruikt. Ik heb borden uit Amalfi en wijnglazen uit Nice. Als ik ze gebruik, denk ik altijd terug aan die vakanties. Maar ook een koffietafelboek van een mooie bestemming brengt je al snel in reissferen.”

Stress- en burn-outcoach Prins wil benadrukken dat we tijdens de reis kunnen ontspannen niet moeten onderschatten. Want het zou toch wat zijn als op die Italiaanse camping ineens die bijzondere euforie ontbreekt. Hierbij is een gezonde levensstijl volgens hem van belang.

In beweging

Prins: „Blijf op vakantie in beweging om gelukshormonen aan te maken. Ga een rondje hardlopen of volg een yogaklasje. We drinken tijdens die vrije dagen vaak meer alcohol dan normaal en zijn geneigd om veel en ongezond te eten, maar probeer maat te houden. Als je al uitgeput aan je vakantie begint, is het niet handig om daar toxische dingen bovenop te gooien.”

Deze tips ga ik eens in de buitenlandse praktijk toepassen, want in Nederland fiets ik dagelijks ruim tien kilometer heen en terug naar mijn werk. Terwijl ik op vakantie vrijwel alles met de (huur)auto doe.

Op de redactie zit ik bijna nooit stil, in de Zuid-Europese zon lig ik vrijwel uitsluitend te bakken met af en toe een loopje om uitgebreid te lunchen. Mét die fles wijn op tafel. Als ik voortaan af en toe ook wat baantjes trek en alleen bij het diner alcohol drink, moet mijn vakantiegevoel nóg euforischer worden.

Misschien kan ik dan ook proberen om vervolgens mijn herfstdip te trotseren. Ik kan niet wachten! Ik heb in ieder geval een goede reden om mijn volgende vakantie te boeken.

