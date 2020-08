Waarom plaatsen mensen haatreacties bij BN’ers?

Vaak vraag ik mezelf af: waarom? Waaróm plaats je op Instagram een lelijke, onaardige of hatelijke reactie onder een gezellige foto van een BN’er? Ik volg op Insta ook Bekende Nederlanders. Mensen die ik bewonder (Leonie ter Braak). Mensen die ik onwijs grappig vind (Leonie ter Braak). Mensen die mij fascineren (Leonie ter Braak). Mensen die ik gewoon leuk vind (Leonie ter Braak). Heel soms plaats ik een reactie. Zelfs wanneer een BN’er of OB’er (Onbekende Nederlander) een duidelijke mening heeft over iets waar ik het totaal niet mee eens ben, reageer ik weleens met een tegenargument, maar ik voel geen enkele behoefte om daar dan een kutopmerking bij te plaatsen of om iemand te kwetsen.