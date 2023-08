’Mijn man weet niets van de soa die ik tijdens mijn slippertje opliep’

DE VRAAG

Lieve Miriam,

Een paar weken geleden ben ik, om alles op een rijtje te zetten, met een vriendin op vakantie geweest naar Griekenland. Op onze laatste avond zijn we in een club geweest en daar ontmoette ik een ontzettend knappe Griek die onmiddellijk werk van me maakte. Ik was een weekje weg van mijn man omdat onze relatie op de klippen dreigde te lopen. Al jaren proberen we zwanger te worden en na een aantal mislukte ivf-pogingen was ik op. Ik hield en hou ontzettend veel van mijn man, maar ineens twijfelde ik of ik nog wel kinderen wilde.

Mijn man stelde voor om eens gewoon een jaar onze kinderwens on hold te zetten en gunde mij een weekje helemaal niks doen. Om een lang verhaal kort te maken: ik belandde in bed met die Griek en heb toen, naar alle waarschijnlijkheid, door hem chlamydia opgelopen. Ik kreeg pillen en er werd mij verteld dat ik na zeven dagen weer veilig seks kon hebben met mijn man. Maar ik heb mijn man niet verteld dat ik een soa onder de leden had en nu bestaat natuurlijk de kans dat hij mij weer kan besmetten.

Moet ik mijn man opbiechten dat ik vreemd ben gegaan? Of zal ik het risico nemen dat ik hem niet heb besmet? Ik ben echt de wanhoop nabij. Wat moet ik doen? HELP.

HET ANTWOORD

Beste onbekende. Vreemdgaan keur ik nooit goed, maar ik vind het in jouw geval wel te begrijpen. Als seks zo beladen voor je werd, dat het voor jou en je man niet lukte om op een natuurlijke wijze zwanger te worden? Elke maand weer die hoop. Al die keren dat jullie ivf-pogingen mislukten, de hormonen die door je lijf vlogen.

Dat op zich is al zo verdrietig. Ik kan me dan goed voorstellen dat je voor de bijl gaat, wanneer zich dan een aantrekkelijke man aandient die niets weet van jouw struggles.

Mensen gaan niet vreemd om hun partner te kwetsen. Daar gaat altijd iets aan vooraf. Het gevoel dat die ander je niet (meer) ziet, is een van de belangrijkste redenen waarom iemand zijn of haar heil ergens anders zoekt. De Belgisch-Amerikaanse psychologe Esther Perel zegt hierover: „Vreemdgaan is jezelf weer zien door de ogen van een ander.” In jouw geval dat van een vrouw zonder ivf-verleden. Een compleet seksueel wezen.

Praat ik het goed? Nee. Keur ik het af? Nee. Je hebt twee opties. Of je vertelt het aan je man met alle gevolgen van dien. Er bestaat dan de kans dat hij dit niet gaat accepteren. Of dit brengt jullie nader tot elkaar. Of optie twee. Je vertelt hem niets en neemt het risico dat hij is besmet en jou opnieuw besmet.

Vraag jezelf vooral af hoe jij zou reageren als hij jou opbiecht dat hij een soa opliep door een onenightstand met een Griekse schone? Persoonlijk zou ik, als ik jou was, met mijn billen bloot gaan. Jullie hebben beiden besloten om een jaar lang jullie kinderwens opzij te zetten. Een moedig besluit van twee volwassen mensen. Dat ene nachtje met die Griek was voor jou een afsluiting van een nare periode. Ik wens jullie twee een lang en gelukkig leven toe.

Liefs, Miriam

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.