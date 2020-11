Viora samen met haar vriend Joost

Naast haar bedrijf in dames- en herensokken, was Viora Rebergen (29) een heuse ’fitgirl’: ze sportte vijf keer per week en lette op haar voeding. Tot de diagnose acute lymfatische leukemie (ALL) vier jaar geleden haar leven overhoop haalde. Ze is inmiddels genezen en vertelt aan VROUW haar verhaal.