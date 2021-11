Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine René van Kooten: ’Die nacht in het ziekenhuis was de zwartste ooit’

Door Marion van Es

„Opeens stond ik live in een soort Grey’s Anatomy-aflevering: artsen die om me heen renden, stress, paniek, schermen ervoor...” Ⓒ Mark Uyl

Met zijn rol in de musical Titanic staat René van Kooten (48) de komende maanden weer zes dagen per week op de planken. Toch is hij ook een echte familieman, helemaal sinds hij twee jaar geleden in één nacht bijna zijn vrouw Tanya en dochtertje Sophia verloor.