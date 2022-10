Moet de supermarkt iets doen tegen de vleesconsumptie van Nederlanders?

Nederlanders aten vorig jaar per persoon gemiddeld 38,1 kilo vlees. Dit is 100 gram meer dan in 2020, meldt RTL Nieuws. De cijfers schommelen hooguit een beetje vergeleken met de eerste meting in 2005. Toen daalde de consumptie met niet meer dan 300 gram per persoon. Wakker Dier laat elk jaar de cijfers onderzoeken door de universiteit van Wageningen.

In het Klimaatakkoord staat dat we veel minder dierlijke eiwitten moeten gaan eten. Het zou dus een goed idee kunnen zijn, dat supermarkten de consument hierbij begeleiden. Dit kan gedaan worden door betere alternatieven voor vlees aan te bieden of door kleinere porties vlees te verpakken. Er is voor supermarkten een zogeheten sleutelrol weggelegd op dit gebied, volgens Wakker Dier. Wellicht willen consumenten namelijk wel anders gaan eten, maar weten ze niet hoe.

Aan de andere kant zouden Nederlanders het als ingrijpend kunnen ervaren dat supermarkten dicteren wat zij wel en wat zij niet kunnen eten. Een lagere vleesconsumptie is beter voor zowel het milieu als de gezondheid, maar mogen mensen niet gewoon zelf kiezen wat ze in hun mond stoppen? Is de inzet van supermarkten om Nederland minder vlees te laten eten een vorm van betutteling?

Rherreburgh vindt sommige Nederlanders bekrompen als iets wordt aangeraden ten behoeve van milieu, klimaat en welzijn van dieren.

Nikki vindt het doordrammen over het minder eten van vlees irritant. De enige reden die zij zich kan bedenken waarom ze meer vlees is gaan eten, is omdat het straks niet meer te betalen valt.

R. Schip eet zelf weinig vlees, maar vindt dat de mensen het al moeilijk genoeg hebben. Daardoor moet je niet aan het voedsel van sommige Nederlanders komen, vindt zij.

