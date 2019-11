’Kijkers reality-tv moeten hand in eigen boezem steken’

Doel

Maar wat nou als er niks gebeurt in zo’n programma? Als er niemand met spullen gooit of vreemdgaat? Iedereen die een échteTemptation Island-fan is, kent vast het dramatische seizoen in het voorjaar van 2019, waarin de kandidaten tróuw aan elkaar bleven; het doel voor de deelnemers. Maar niet voor de producenten. Want: kijkers, onder wie ikzelf, waren op z’n zachtst gezegd teleurgesteld om aflevering na aflevering brave beelden voorgeschoteld te krijgen... En ontevreden kijkers betekent lage kijkcijfers, en dus meer druk op de sensatie-ketel het volgende seizoen.

De eerste aflevering van dit seizoen trapte af met ruim 800 duizend kijkers. De laatste aflevering werd nog maar door 500 duizend mensen bekeken, blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. Wat een saai seizoen!, riepen we met z’n allen. Dat wilden de producenten in het seizoen daarna natuurlijk koste wat kost voorkomen.

Uit een Insta story van Thomas Cox (ex-deelnemer Temptation Island VIPS) blijkt dan ook dat de producenten de deelnemers van dat seizoen constant op de huid zaten: ,,Achter de schermen gaat het er zeker niet netjes aan toe. Ik kan het weten.” Het bewijs dat een kat in het nauw rare sprongen maakt.

Schuld

Ook in De Villa gingen de programmamakers te ver. Een meisje werd, terwijl ze sliep, aangerand door een andere deelnemer. Er barstte een storm van kritiek los; RTL besloot vervolgens alle realityshows van de buis te halen.

Aanleiding voor oud-deelnemers om massaal uit de school te klappen over het gebrek aan ’reality’ in realityshows. Producenten zouden massaal situaties manipuleren en dronken deelnemers aanzetten tot grensoverschrijdend gedrag.

Maar hoe terecht is het om alle schuld in de schoenen van de producenten te schuiven? Want laten we even eerlijk zijn; als wij al die sleaze and dirt niet zouden willen zien, zouden dit soort programma’s niet worden gemaakt. Programmamakers voelen de sensatie beluste kijker in hun nek hijgen. Hun baan staat op het spel. Het is een simpele kwestie van vraag en aanbod. Wij, als kijker, willen meer intriges zien. U vraagt, wij draaien. Laten we dan vooral niet hypocriet doen door nu moord en brand te schreeuwen en het vingertje alleen maar naar anderen te wijzen.

Realitycheck

Begrijp me niet verkeerd, misbruik maken en het manipuleren van deelnemers die dronken zijn, kan natuurlijk niet. Maar wij mogen als kijker best de hand in eigen boezem steken. Ook wij zijn onderdeel van het probleem.

Laat het stoppen van deze programma’s dus een realitycheck zijn voor zowel de producenten als de kijkers. Waarom willen we dit zo graag zien? Is het niet veel leuker om te zien dat mensen wel slagen om trouw te blijven in het spel der liefde? Misschien is het gewoon tijd voor een nieuw format. Tot die tijd zap ik gewoon lekker naar First Dates... Leve de ouderwetse en positieve romantiek!

