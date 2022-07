’Ik wil geen krappe triangels waar je borsten uitvallen’

Premium Tussen de lakens

Emmy (58) heeft een vriend van 28: ’Mijn dochter wil er niks van weten’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Emmy. Ze is 58 en heeft sinds kort een vriend van 28. „Bij mijn leeftijd denken mensen nog steeds aan een oma in een bloemetjesjurk. Ik ben niets van dat. Dat ik verliefd werd op de 30 jaar jongere Keon past ...