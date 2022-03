Nathalie (32) is advocate en model: ’Mensen namen mij niet serieus’

„Toen Nick naar Amerika ging voor zijn werk, konden wij door corona niet mee. Ik werd ineens een single moeder, mét fulltime baan. Ik ben strafrechtadvocaat en daarnaast werk ik als model en presentatrice. Hoe die combinatie tot stand is gekomen? Tijdens mijn studententijd gaf ik me op voor verschillende missverkiezingen. In 2012 ben ik dan ook Miss Nederland geworden. Ik besloot mijn studie tijdelijk te pauzeren en fulltime model te worden. Daarnaast werd ik aangenomen voor verschillende presentatieklussen: zo heb ik Woontips en In de Ban van gepresenteerd.”

„Hoewel dat allemaal erg leuk was, bracht het ook veel instabiliteit met zich mee. Financieel gezien, maar ook qua tijdsindeling was het lastig. Die onzekerheid was heel uitputtend. Ik wilde meer structuur in mijn leven en besloot mijn studie weer op te pakken en de advocatuur in te gaan. Dat doe ik nu alweer vijf jaar.”

Imago

„Voorheen dacht ik dat ik de advocatuur en het modellenwerk niet zou kunnen combineren. Zou ik nog wel serieus genomen worden als advocaat als ik door zou gaan als model? Tegelijkertijd vond ik het ook wel een leuke uitdaging. Ik wilde de wereld laten zien dat vrouwen alles kunnen doen wat ze willen, dat het oké is om op een bepaalde manier op de voorgrond te staan en dat je dan nog steeds goed kunt zijn in je werk.”

„Toch heb ik zeker ervaren dat men mij niet serieus nam. Gek genoeg kreeg ik dat gevoel meer door de houding van vrouwen dan van mannen. In de tijd dat ik stage liep, merkte ik dat een vrouwelijk afdelingshoofd sceptisch was. Toen mijn mannelijke begeleider zei dat hij mij getalenteerd vond, merkte zij op dat dat alleen maar zo zou zijn omdat hij mij een leuke meid vond.”

„Wellicht moet ik dus dubbel zo hard werken om me te bewijzen, maar ik ben meer dan tevreden met hoe ik het nu combineer. Ik schroom dan ook niet om af en toe een foto in lingerie of badkleding te plaatsen op sociale media. Naast moeder, advocaat en partner ben ik natuurlijk ook een vrouw. En daar ben ik trots op! Het is fijn om te merken dat dit andere vrouwen inspireert.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Nathalie met haar man Nick Marsman en dochtertje Olivia. Ⓒ Eigen beeld

Schuldgevoel

„De combinatie van werk en moederschap vind ik een grote uitdaging. Gelukkig gaat Olivia sinds kort zowel in Nederland als hier in Miami naar de opvang. In het begin had ik een groot schuldgevoel naar mijn dochter toe als ik aan het werk was, maar ik weet dat ik daardoor een betere partner en moeder ben. Vrouwen mogen daarin ook voor zichzelf kiezen en hoeven zich daarover niet schuldig te voelen.”

Overheersend

„Hoewel een relatie met een voetballer leuk klinkt, zitten er ook moeilijke kanten aan. De baan van Nick is heel overheersend en zijn werk gaat altijd voor. Hij moet iedere dag uitgerust zijn, dus ondanks dat ik ook een fulltime baan heb, ben ik degene die er ’s nachts uit moet voor onze dochter. Soms vind ik dat moeilijk en mis ik daarin mijn partner, maar ik heb veel geluk met Nick. Hij is zo’n lieve vader en de momenten dat hij thuis is, probeert hij te helpen waar hij kan.”

„Zo ook in het huishouden. Ik vind het belangrijk dat die rolverdeling gelijk verdeeld is. Ik kook, doe de was en maak oppervlakkig schoon. Nick ruimt altijd af, is niet te beroerd eens de stofzuiger te pakken en is niet bang voor een poepluier. Voor de grote schoonmaak komt eens in de week een werkster, want ik vind tijd doorbrengen met mijn dochter belangrijker.”

Financiële vrijheid

„Financieel gezien brengen we allebei geld in het laatje, maar in verhouding verdient Nick meer dan ik. Daarom hebben we het bijvoorbeeld zo geregeld dat ik één derde van de hypotheek betaal, en Nick twee derde. Verder hebben we eigenlijk geen vaste afspraken over wie wat betaalt. Dat verloopt heel natuurlijk.

Omdat ik in Amerika nog geen bankrekeningnummer kan openen, zorgt Nick financieel gezien nu wel wat meer voor ons. Dat vind ik eerlijk gezegd best lastig. Ik heb echt de behoefte om mijn eigen inkomen te hebben en mijn eigen dingen te kunnen doen. Ik zou nooit willen vragen aan mijn man of ik geld mag uitgeven aan iets dat ik in de winkel heb zien hangen. Het gaat om een gevoel van vrijheid. Ik vind het belangrijk om dat in eigen hand te hebben. Hopelijk ontvang ik snel mijn green card (Amerikaanse verblijfsvergunning, red.) en kunnen Olivia en ik verhuizen naar Miami, mét eigen rekening.”

