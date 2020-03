Zijn jouw ouders al gebeld door de huisarts?

Veel kwetsbare ouderen ontvingen de afgelopen dagen een telefoontje van hun huisarts. Hen werd de vraag voorgelegd: ’Mocht u besmet raken met corona, wilt u dan op de intensive care opgenomen worden? Of wilt u bij een naderend levenseinde liever thuis verzorgd worden?’

Moeilijk gesprek

Deze proactieve manier van benaderen ligt in het verlengde van het reeds bestaand beleid van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Dat beleid, dat voorschrijft dat huisartsen met hun kwetsbare, oudere patiënten een open gesprek aangaan over het levenseinde, is vanwege corona extra actueel.

Een woordvoerder van het ROAZ legde eerder al uit aan De Telegraaf: „Want als iemand al heeft bedacht dat hij/zij niet langdurig beademd wil worden op de IC, scheelt dat het bezet houden van een bed. Ook scheelt het als iemand thuis verzorgd wil worden. Het is een moeilijk gesprek, maar de vraag is of we het alvast willen voeren.”

Schande

Hoewel veel mensen begrip hebben voor deze aanpak, kunnen de telefoontjes ook voor onrust zorgen. Ouderen die zich veilig waanden in isolatie, kunnen al snel angstig worden nadat ze een confronterend gesprek hebben moeten voeren over hun levenseinde. Sommigen spreken er schande van dat ouderen op deze manier geestelijk op de kast worden gejaagd:

Anderen hebben juist begrip voor de handelswijze en realiseren zich dat een dergelijk gesprek in deze crisistijd juist onvermijdelijk is:

